Raoul Bova, Rocio Munoz Morale diretta sul compagno: “E’ stato …”

Una lunga intervista di coppia al settimanale TV Sorrisi e Canzoni è stata rilasciata dagli attori Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Intervista nel corso della quale i diritti interessati hanno commentato il lavoro svolto dal partner. Bellissime parole sono state quelle espresse da Raoul Bova nei confronti della compagna Rocio con la quale fa coppia ormai da circa 10 anni. E allo stesso tempo bellissime parole sono state anche quelle espresse da Rocio nei confronti del compagno.

Le belle parole di Rocio Munoz Morales per Raoul Bova

Sono trascorsi 10 anni circa da quando Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si sono conosciuti ed innamorati. I due attori, che si sono conosciuti proprio sul set del film ‘Immaturi-Il Viaggio’, di recente si sono trovati a lavorare ancora una volta insieme nella serie televisiva ‘Giustizia per tutti’ che andrà in onda su Canale 5 a partire da questa sera, mercoledì 18 maggio 2022, per tre serate. Nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni la bellissima oltre che bravissima Rocio Munoz Morales ha colto l’occasione per parlare della presenza del compagno in Don Matteo. E a tal proposito ha rivelato “Sono fiera di lui. È stato coraggioso, ci ha creduto e ha superato le mie aspettative”.

Il commento di Raoul Bova sulla presenza di Rocio Munoz Morale a Le Iene

Nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ecco che anche Raoul Bova si è espresso sulla compagna rivolgendole delle bellissime parole. L’attore ha nello specifico commentato il momento in cui Rocio ha condotto una puntata de Le Iene affermando “Ammiro tantissimo la sua velocità nel passare dal ruolo di attrice a quello di conduttrice. Le invidio anche un po’ la versatilità: ha fatto Sanremo, sarà la madrina della Mostra del Cinema di Venezia, è brava in tutto”.

Rocio e Raoul complici nella vita e sul set

Rocio e Raoul hanno anche colto l’occasione per raccontare come vivono i momenti in cui si trovano a dover lavorare insieme, come accaduto proprio in occasione della fiction “Giustizia per tutti”. Nello specifico proprio Rocio è intervenuta affermando “Il segreto nella nostra coppia è condividere l’impegno, anche nei progetti in comune come questo”. Ma non solo, l’attrice ha poi rivelato che ognuno è solito lavorare per i fatti propri anche se, ha voluto precisare, “sul set essere una coppia aiuta”. I due hanno quindi la possibilità di lavorare ma allo stesso tempo possono dedicarsi del tempo per se stessi.