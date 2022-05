Storie italiane, Giorgia Soleri fuori di sé contro Eleonora Daniele: ” Io ho un … “

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Storie Italiane condotta dalla bravissima e seguitissima Eleonora Daniele. Ma una degli ospiti non ha affatto gradito come la conduttrice si è comportata con lei durante l’intervista e, soprattutto il tipo di intervista che le è stata fatta e così, sui social, non ha mancato di muovere accuse pesanti. Vediamo cosa è accaduto.

Giorgia Soleri ospite di Storie Italiane invitata per un’intervista

Giorgia Soleri è un’ influencer che era stata invitata nella trasmissione condotta da Eleonora Daniele per parlare del suo libro che la giovane donna ha scritto sulla sua malattia: la vulvodonia.

Lei si aspettava, dunque, che potesse parlare di questo come le era stato chiesto ma in puntata, l’intervista fattale da Eleonora Daniele, si è incentrata quasi tutta sul suo fidanzamento con Damiano dei Maneskin e questo l’ha molto infastidita come ha voluto spiegare e, in qualche modo, denunciare sui social.

Il libro che Giorgia Soleri ha scritto “La signorina nessuno” parla della sua malattia e della battaglia che lei sta portando avanti perché venga promulgata una legge che si occupi del riconoscimento di questa malattia.

Ma si è parlato pochissimo di questo argomento che all’influencer sta molto a cuore e, cosa che le ha dato profondamente fastidio, è stata la didascalia che scorreva mentre lei parlava: “La fidanzata di Damiano dei Maneskin” omettendo il suo nome e cognome.

Questa situazione è stata sottolineata dal canale Instagram “La donna a caso” che lotta contro la discriminazione di genere.

Giorgia Soleri contro Eleonora Daniele: “Non sono la fidanzata di Damiano, ho nome e cognome”

Giorgia Soleri, terminata l’intervista durante la quale già era apparsa abbastanza infastidita, ha scritto così sui social: “Ma non sono senza nome! Mi chiamo la fidanzata di nome e di Damiano dei Maneskin di cognome! Come fate a non saperlo!?”. E poi a questo post ha aggiunte la canzone dei 99 Posse “Ripetutamente” per sottolineare che questa situazione le accade spesso.

E poi, visto che non è stata l’unica a infastidirsi per non essere stata citata con il suo nome ha postato diversi messaggi che sottolineavano tutti lo stesso atteggiamento che era stato tenuto in trasmissione.

Un messaggio diceva così: “A dir poco raccapricciante davvero. Ho visto la tua intervista è stata davvero di valore, sincera e interessante. Purtroppo sminuita dall’eccessiva celebrazione della tua relazione, di Damiano e dei Maneskin. Totalmente inadeguato mostrare le varie esibizioni all’Eurovision o precedenti. La tv è da rifare”.

E poi c’è anche chi ha scritto: “Mi sento in imbarazzo al posto tuo. Ma dico io possibile che per attirare telespettatori debbano per forza mettere la parola Damiano e Maneskin in ogni titolo?”