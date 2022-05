Chiara Ferragni invitata da Liliana Segre e risponde Fedez: “Io spero che …”

Chiara Ferragni la conosciamo tutti per essere una nota imprenditrice digitale, moglie di Fedez e una delle donne più importanti e più influenti al mondo. In questi giorni, sembra che la giovane donna abbia ricevuto un invito da parte di Liliana Segre, la senatrice sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz. Quest’ultima sembra voglia incontrare Chiara e lo ha dichiarato nel corso di un’intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni a Repubblica.



Liliana Segre vuole conoscere Chiara Ferragni

Pare che la senatrice voglia incontrare l’imprenditrice al fine di poter sensibilizzare i giovani, visto l’influenza di Chiara. Parlando del Memoriale di Piazza Srafra, che ha ricordato le vittime dell’Olocausto nel nostro paese, sembra che la senatrice abbia detto “Sono ancora troppo pochi”, parlando ovviamente dei visitatori. Sicuramente una partecipazione attiva di Chiara Ferragni potrebbe certamente andare a smuovere un pò gli animi e rendere sempre più partecipi gli altri giovani.



Le parole della senatrice su Chiara e su quello che fa da anni ormai

“La conosco, so che vive a Milano e so quello che fa. Ho visto che si è impegnata col marito su diversi temi di importanza sociale, è sicuramente una donna attenta anche a argomenti diversi da quelli che riguardano il suo lavoro legato alla modo. Quindi, perché no? Sarebbe interessante conoscerla e poter venire magari assieme qui, davanti a questa grande scritta ‘Indifferenzà che io ho voluto fosse messa all’ingresso del Memoriale proprio perché è questo oggi il problema da risolvere”. Ricordiamo che un pò di tempo fa la Ferragni ha fatto visita al Museo degli Uffizi a Firenze e da quel momento molti giovani hanno deciso di seguirla ed i visitatori sono effettivamente aumentati. «Ho visto che con suo marito Fedez si impegna sul sociale, mi piacerebbe conoscerla. Il suo esempio potrebbe portare qui tanti ragazzi». Queste ancora le parole dichiarate dalla Segre parlando di Chiara e del fatto di volerla incontrare al più presto.



La risposta di Fedez all’invito

Fedez, felice dell’invito della Segre sembra abbia voluto pubblicare un tweet di risposta.«Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito».Lei, Liliana Segre per tanti anni è stata vicina ai più giovani, girando di scuola in scuola per raccontare la sua esperienza davvero traumatica. E’ stata deportata da bambina nel campo di sterminio.