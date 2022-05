Oggi è un altro giorno, Iva Zanicchi contro Serena Bortone: “Non dovevi …”, caos in studio

Iva Zanicchi è stata ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone. Ebbene, anche in questa circostanza, sembra che la cantante sia apparsa piuttosto schietta e sincera. Arrivato ad un certo punto, sembra proprio che la cantante abbia in qualche modo creato un pò di caos all’interno dello studio, il tutto dopo aver rimproverato la conduttrice Serena Bortone, ovviamente in modo scherzoso.



Iva Zanicchi ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

La cantante sembra aver fatto il suo ingresso nello studio di Serena Bortone in modo piuttosto originale, sulle note di un brano non molto conosciuto e questo pare che non sia proprio piaciuto alla Zanicchi.“Questo non me lo dovevi fare, è orribile è una roba oscena. Pensa che è il mio primissimo provino, avevo 19 anni ma è una roba…si chiamava Zero in amore“. Queste le parole di Iva Zanicchi che ha in qualche modo così rimproverato la conduttrice la quale sembra si sia difesa, dicendo di aver pensato di farla entrare in studio con un altro brano. Si sono vissuti attimi di imbarazzo in studio.



Imbarazzo in studio dopo il commento della Zanicchi sulla guerra in Ucraina

Ad ogni modo, durante l’intervista alla cantante, pare che la conduttrice abbia chiesto alla cantante di commentare la situazione piuttosto particolare in Ucraina. “Anche dal Presidente dell’Ucraina è stata gestita male questa situazione”. Questo quanto commentato da Iva Zanicchi parlando della guerra in Ucraina. Le sue parole hanno lasciato un pò senza parole la stessa Serena Bortone che in qualche modo ha chiesto alla cantante di spiegare meglio cosa intendesse dire. “Io sono contro Putin però anche l’altro, per carità è un eroe è giusto che stiamo dalla sua parte, è molto mediatico e diplomatico però anche un po’ di moderazione… Ma sono contro l’invasione di Putin”.



Il racconto sulla vita privata, carriera e l’aneddoto su Johnny Dorelli

Nel corso dell’intervista, ancora, sembra che la Zanicchi abbia parlato anche della sua vita privata e della sua carriera. La cantante ha parlato delle collaborazioni avute con artisti di un certo calibro come Domenico Modugno, Raimondo Vianello e altri. Poi avrebbe svelato un aneddoto con Johnny Dorelli. “L’ho amato come artista e come cantante, gli sono molto riconoscente. Un discografico mi diede una canzone, che però aveva promesso a Dorelli. Avevo 20-22 anni, iniziai a piangere. Il discografico lo chiamò Dorelli e lui decise di lasciarmi quella canzone, che fu il mio primo successo”.

