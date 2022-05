Alfonso Signorini senza freni su Manuel e Lulù “Bisogna saper..”

Hanno fatto sognare e appassionare alla loro storia d’amore e poi sembra che abbiano anche lasciato tutti molto male, quando hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. I due sembra che si siano conosciuti per la prima volta all’interno della casa più spiata d’Italia qualche mese fa, essendo entrambi concorrenti del reality. Poi, ad un certo punto, pare che i due abbiano mostrato interesse l’uno per l’altro ed effettivamente tra loro sarebbe nata una splendida storia d’amore. Sono anche volate parole molto pesanti e tanto impegnative, i due hanno fatto intendere di voler fare qualcosa di serio una volta usciti dalla casa, ma le cose non sono andate proprio così.



Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, dalla nascita del loro amore alla fine della storia

Ebbene, sembra proprio che a poche settimane dalla fine del programma, è stato proprio Manuel ad annunciare la fine della storia e pare che sia stato proprio lui a lasciare Lulù. Sembrerebbe che Manuel abbia lasciato Lulù attraverso un comunicato stampa spiegando anche le motivazioni, ovvero divergenze caratteriali. Manuel inoltre, sembra che si sia mostrata sempre più vicino alla sua ex fidanzata Federica, mentre Lulù ha fatto ben intendere di essere rimasta molto male dal comportamento di Bortuzzo. In tanti hanno commentato la fine di questa storia e adesso a parlare sembra sia stato proprio Alfonso Signorini che ha visto nascere questa coppia. Il conduttore del Gf vip sarebbe stato interpellato da una lettrice.



Una lettrice parla di Manuel e interpella Alfonso Signorini “Manuel è solo un ragazzo giunto alla ribalta all’improvviso in seguito a un incidente terribile che gli ha tolto l’uso delle gambe. Tra ragazzi, poi, ci si prende e ci si lascia: a volte con poco garbo (vedi Lulù Selassiè). A mio avviso è peggio la frecciatina di Manuel a Mara Venier, una signora della tv, colpevole di avere cancellato dalla sua trasmissione l’ospitata del ragazzo con l’onnipresente padre”. Poi la lettrice avrebbe aggiunto “Padre (si allude a Franco Bortuzzo) che, trasferendosi a Roma con Manuel, ha lasciato in Veneto un lavoro di venditore d’auto e la famiglia (gli altri tre figli e la moglie, schiva e realista, che continua a lavorare in un panificio). Manuel e Franco sono invece famosi, richiesti e, come tali, rilasciano interviste, giudizi e comunicati stampa.Spero che ai Bortuzzo vada sempre tutto per il meglio, ma voglio anche augurarmi che – non sia mai che le luci della ribalta dovessero spegnersi – trovino una giusta collocazione, il senso della misura e una vita serena in famiglia”.



La replica del conduttore del Grande fratello vip

La replica di Alfonso è arrivata. “La fama bisogna saperla gestire. A Manuel Bortuzzo e a suo padre Franco il buon senso non manca. Un abbraccio!”. Queste le parole di Alfonso che non ha fatto ben capire quale sia il suo punto di vista riguardo la fine della storia tra Manuel e Lulù.

