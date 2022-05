Roberto Alessi durissimo su Elodie “Balla? Beh …”

Ne è trascorso di tempo da quando abbiamo visto Elodie partecipare ad Amici. Da quel momento, la cantante ha scalato la vetta di diverse classifiche e si è affermata come artista nello scenario musicale italiano e non solo. Da anni ormai Elodie presenta dei brani che inevitabilmente sono diventati dei grandissimi successi. Ad ogni modo, di lei sembra che in questi giorni ne abbia parlato proprio lui, Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000. Ma cosa ha dichiarato quest’ultimo?

Elodie, il direttore di Novella 2000 parla di lei dagli esordi ad oggi

Il direttore di Novella 2000, ovvero Roberto Alessi sembra che nel corso di un suo intervento a MOWMag, pare abbia parlato di Elodie. Ma cosa dichiarato? Il direttore del giornale pare che in qualche modo abbia criticato la scelta del look di Elodie.



La sensualità della cantante, il direttore di Novella 2000 dice la sua al riguardo“Elodie è splendida, lo ribadisco, ma si perde un po’: ciglia finte, trucco, tatuaggio, extensions, adesso i capelli biondi, che non fanno certo parte del suo DNA… Non mi piace quando si carica troppo. […] La personalità non le manca, ma non appoggio il voler imitare per forza qualcuno. Questa sua ultima immagine rappresenta proprio la classe dominante, ossia capello schiarito, extension, scollatura, pancia di fuori. Insomma, perfettamente alla moda. E da un’artista, onestamente, mi aspetto qualcosa di più sorprendente”. Queste ancora le parole del direttore di Novella 2000 il quale poi sembra anche aggiunto dell’altro, parlando di una delle doti di Elodie, ovvero la sensualità. Secondo Alessi, la cantante ha avuto da sempre una grande sensualità, anche quando ai tempi di Amici aveva i capelli corti e di colore rosa.



Le parole di Alessi sulla cantante “Non ha mica bisogno di scollature ….”

“Elodie non ha mica bisogno di scollature per essere sensuale. È nata sensuale, si muove da sensuale, parla da sensuale. Ha sicuramente talento, ma… balla? Muove la gamba. Le showgirl sono altra cosa. E’ una bravissima interprete, per ora, e stop. Vedremo, col tempo, se diventerà pure una nuova Raffaella. Per adesso la Carrà è intoccabile”. Queste ancora le parole di Alessi, il quale sembra avere un concetto ben preciso di Elodie.

