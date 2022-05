Barbara D’Urso, stoccata per Alberto Matano ” Per Pomeriggio 5 …”

I due programmi del pomeriggio sembra siano sempre in guerra tra di loro. Stiamo parlando di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso e Alberto Matano con La vita in diretta. Si tratta di due programmi molto amati dal pubblico italiano e proprio nell’ultimo periodo sembra che quello condotto da Matano abbia riscosso un successo maggiore rispetto a quello della D’Urso. Quest’ultima però sembra che nelle scorse ore abbia voluto lanciare una frecciata ad Alberto Matano proprio per quanto riguarda gli ascolti di Pomeriggio 5 e di La vita in diretta. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio Barbara D’Urso?



Barbara D’Urso pubblica una Instagram Stories, stoccata ad Alberto Matano? Barbara D’Urso è una grandissima conduttrice televisiva la quale negli ultimi anni sembra abbia riscosso un grandissimo successo con i suoi programmi andati in onda su Canale 5. Sono sempre di più i telespettatori che la seguono e seguono le sue trasmissioni televisive. Ebbene, proprio nelle scorse ore sembra che la nota conduttrice abbia voluto ringraziare tutti i suoi follower e telespettatori, scrivendo su Instagram una stories molto particolare.“Grazie per gli ascolti pazzeschi”. Sembra che in molti abbiano visto questo messaggio come una sorta di frecciatina nei confronti del conduttore Alberto Matano.



La conduttrice ringrazia tutti i suoi follower

In realtà, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che in questi mesi, in termine di ascolti sembra che la trasmissione di Rai 1 abbia avuto sempre la meglio. Nonostante questo però, Barbara ha voluto comunque ringraziare i suoi follower e fedeli telespettatori. Poi però, Barbara ha voluto dare qualche anticipazione sul suo futuro professionale, smentendo categoricamente le voci secondo cui la conduttrice avesse deciso di lasciare Mediaset per il prossimo anno.



Il futuro professionale della D’Urso

Pare che continuerà a condurre Pomeriggio cinque anche nella stagione televisiva 2022-2023.Non si sa ancora se per la prossima stagione sarà ancora una volta al timone del programma La pupa e il secchione show, che pare abbia in qualche modo deluso come ascolti. Non si sa ancora se la scelta di casa Mediaset sia quella di confermare questo programma televisivo o lasciarlo in stand-by per un pò di tempo.