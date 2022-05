Maurizio Costanzo si commuove perchè Fiorello gli dice …

Una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show è andata in onda nella serata di ieri, mercoledì 18 maggio 2022. E nel corso di tale appuntamento con il celebre show di Canale 5 è stato ospite l’amatissimo Rosario Fiorello. Proprio quest’ultimo ha fatto tanto commuovere il presentatore, ma come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Maurizio Costanzo commosso durante la quinta puntata del suo show

Sono molti anni che va in onda il Maurizio Costanzo Show ovvero il celebre programma Mediaset condotto proprio da Maurizio Costanzo. Ogni edizione è solita regalare ascolti record al conduttore, e anche questa edizione in corso sta consentendo al programma di ottenere importanti ascolti. Proprio nella serata di ieri, mercoledì 18 maggio 2022, è andata in onda la quinta puntata del programma, e proprio durante tale appuntamento il conduttore Maurizio Costanzo si è molto commosso in seguito alle parole espresse da Fiorello.

Fiorello in collegamento video emoziona il conduttore

“Maurizietto I love you”, queste nello specifico le parole espresse da Rosario Fiorello. L’amatissimo showman era presente nel programma non in studio ma in collegamento video. Dopo aver salutato il presentatore esprimendo tali parole ha poi proseguito rivolgendo un dolce pensiero al marito di Maria De Filippi. “Ti ricordi quando ti davo lei?. Ora voglio tornare per un attimo a darle del lei e dirle grazie. La mia carriera di divide in AC e DC, Prima di Costanzo e Dopo Costanzo, come uno spartiacque. E poi mia moglie me l’hai fatta conoscere tu”, queste nello specifico le parole espresse da Fiorello che hanno tanto emozionato il celebre conduttore e giornalista.

Gli altri ospiti della puntata

Così come ogni puntata ecco che sono stati davvero tanti gli ospiti presenti all’interno dello studio televisivo del Maurizio Costanzo Show. E nello specifico oltre a Rosario Fiorello, presente in collegamento video, sono stati presenti anche il noto artista Cristiano Malgioglio, che ha colto l’occasione per omaggiare l’indimenticabile Raffaella Carrà con il brano ‘Forte Forte Forte’ scritto proprio per lei. E poi ancora Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Nancy Brilli, Gigi D’Alessio, Enzo Iacchetti, Sara Croce, Lillo e Greg, Valerio Mastandrea e Giuseppe Cruciani. In collegamento video è stato presente anche Gino Paoli.