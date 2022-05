Luca Argentero massacrato da un ex amico: “E’ solo un opportunista …”

Ricorderete tutti Fedro Francioni, ovvero colui che all’età di 30 anni è entrato nella casa più spiata d’Italia, ovvero al Grande fratello. Era l’inizio del 2000, quando Fedro ha partecipato al reality più noto di Canale 5, la stessa edizione cui ha preso parte Luca Argentero. Oggi Fedro ha 53 anni, si è sposato ed ha avuto un figlio. Svolge un lavoro del quale sembra essere molto soddisfatto e vive a Tombolo, in provincia di Padova. Ebbene, proprio in questi giorni sembra aver risposto a delle domande, parlando anche della esperienza al Grande Fratello e nello specifico di Luca Argentero. Pare che l’ex gieffino non si sia risparmiato ed abbia lanciato una stoccata nei confronti del noto attore italiano. Ma vediamo cosa ha dichiarato nello specifico.



Fedro Francioni, ricordate la sua esperienza al Grande fratello?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, a distanza di tanti anni è tornato a parlare Fedro Francioni, colui che ha preso parte ad una delle prime edizione del reality di Canale 5. Nel corso di un’intervista rilasciata in questi giorni, pare che l’uomo abbia raccontato proprio la sua esperienza all’interno del reality, dicendo anche come è nata questa avventura.«Su un divano. Ero a casa con un’amica e persi una scommessa. Il pegno da pagare era presentarsi al provino per quella trasmissione». Queste le parole di Fedro. «Andai in piazza del Popolo a Roma dove c’era una piccola roulotte del Grande Fratello. In coda c’erano duecento persone, uno più strano dell’altro. Sembrava un circo. Lasciai il mio nome allo staff e mi dissero di aspettare. Dopo un’ora di attesa, io che tra l’altro non avevo nessuna voglia di fare quel provino, avevo deciso di andarmene. Il pegno era comunque stato onorato. Ma quando stavo per allontanarmi fui chiamato».



Come è iniziata la sua esperienza all’interno del reality, le parole di Fedro

Come tutti sappiamo, Fedro ha passato i provini ed è entrato a far parte del cast di quella edizione del Grande fratello. Purtroppo però, il concorrente rimane all’interno della casa solo 67 giorni e poi dovette lasciare la casa per l’improvvisa morte della zia Annamaria.«Era morta una zia a cui tenevo molto. In quegli anni non succedeva come ora che ti fanno entrare e uscire. Li mi dissero: o dentro o fuori. Sono uscito perché ci tenevo ad andare al funerale di zia Annamaria ed abbracciare i miei cugini. Felice di aver scelto gli affetti familiari».



La confessione sul rapporto con Luca Argentero

Poi la domanda su Luca Argentero che è diventato uno degli attori più importanti e più amati della cinematografia italiana. E’ stato proprio parlando del rapporto con Luca che Fedro ha fatto una confessione piuttosto importante. «Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione». Queste le parole dell’ex gieffino che è stato abbastanza sincero nel raccontare quanto accaduto con l’attore.

