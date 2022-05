GF Vip, Adriana Volpe mai usate simili parole su Sonia Bruganelli: “Lei è una …”

Nonostante siano passati pochi mesi da quando è terminata la sesta edizione del GF Vip vinta da Jessica Selassié ecco che si inizia a pensare alla preparazione della nuova edizione che dovrebbe prendere il via a partire dal prossimo mese di settembre. Il conduttore Alfonso Signorini starebbe quindi pensando al nuovo cast, ma chi ci sarà? Proprio di recente l’ex opinionista del reality ovvero Adriana Volpe ha commentato l’abbandono della collega Sonia Bruganelli.

Alfonso Signorini al lavoro per la preparazione della nuova edizione del GF Vip

La nuova edizione del GF Vip dovrebbe avere inizio il prossimo mese di settembre. E sicuramente il conduttore Alfonso Signorini si trova già a lavoro per la preparazione del nuovo cast. Quello che è certo è che non vi sarà Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. La moglie di Paolo Bonolis ha infatti di recente rivelato di aver fatto una bella esperienza ma di non avere alcuna intenzione di tornare nel programma.

Il commento di Adriana Volpe sull’addio di Sonia Bruganelli al GF Vip

Sonia Bruganelli ha quindi deciso di non tornare al GF Vip nel ruolo di opinionista, e a commentare questa sua scelta è stata di recente l’ex opinionista Adriana Volpe che ha condiviso l’esperienza insieme alla Bruganelli. “Credo che lei abbia vissuto questa esperienza del grande fratello come una parentesi nella sua carriera professionale, il suo obiettivo non è essere opinionista perché lo fa magnificamente sui suoi social“. Queste sono state nello specifico le parole espresse da Adriana Volpe nel corso dell’ intervista rilasciata a Superguidatv. L’ex opinionista ha poi proseguito affermando “Si è voluta divertire prendendosi una pausa con un’esperienza molto bella, ma è un’imprenditrice. Lei è una potenza dietro le quinte, credo che abbia il piacere di tornare a fare quello che sa fare bene”.

Adriana Volpe opinionista della nuova edizione del GF Vip?

Se da una parte è certo che Sonia Bruganelli ha deciso di lasciare il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ecco che risulta essere meno chiara l’intenzione dell’altra opinionista della sesta edizione ovvero proprio Adriana Volpe. Sarà assente anche lei oppure verrà confermata per tale ruolo? Al momento la risposta non sembrerebbe essere chiara. Secondo alcune indiscrezioni infatti sembrerebbe che anche la Volpe abbia scelto di lasciare il ruolo da opinionista del noto reality. Ma è bene precisare che al momento si tratta di semplici indiscrezioni e di nulla di confermato.