Ilary Blasi cade dalla sedia e Francesca Fagnani dice: “Lei è proprio una …”

L’Isola dei Famosi va in onda su Canale 5 da diverse settimane e i telespettatori puntata dopo puntata si legano sempre più alla conduttrice Ilary Blasi. Quest’ultima infatti si è resa più volte protagonista di gaffe e performance che hanno fatto tanto divertire il pubblico. E anche nel corso dell’ultimo appuntamento la conduttrice ha molto divertito i telespettatori per la sua improvvisa caduta dalla sedia. A commentare questo divertente inconveniente sono state due donne della televisione. Ma esattamente, in che modo? Facciamo un po’ di chiarezza.

I telespettatori dell’Isola dei Famosi divertiti dalla caduta della conduttrice

Ilary Blasi oltre ad essere una bellissima donna è anche una conduttrice molto brava e divertente. La conduttrice in diverse occasioni si è resa protagonista di particolari gaffe che hanno tanto divertito il pubblico a casa, e lo stesso è accaduto nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda pochi giorni fa, e di preciso lo scorso 16 maggio. Nello specifico la conduttrice si trovava seduta sulla sedia intenta a parlare con Estefania Bernal quando all’improvviso è caduta. Un evento inaspettato che ha davvero tanto divertito non soltanto il pubblico in studio, gli ex naufraghi e gli opinionisti ma anche i telespettatori a casa.

Momenti di grandi risate in studio

E proprio gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria si sono immediatamente alzati dalla sedia per aiutare la conduttrice a rialzarsi. La moglie di Francesco Totti per fortuna è riuscita ad alzarsi da terra senza alcun problema. Infatti fortunatamente non si è fatta male, e anzi al contrario proprio nel momento in cui si è alzata dal pavimento e fino al momento in cui è tornata a sedersi sulla sedia ha continuato a ridere anche lei divertita da quanto successo.

Il commento di Rita Dalla Chiesa e Francesca Fagnani

Tra coloro che hanno commentato quanto successo vi troviamo anche due famose donne della televisione ovvero Rita Dalla Chiesa e Francesca Fagnani. Nello specifico Rita Dalla Chiesa ha retwittato la clip in cui è possibile vedere la Blasi cadere dalla sedia. E alla clip in questione ha poi aggiunto un piccolo pensiero “Io continuo a ridere. Amo Ilary”. Al post della conduttrice ha poi risposto la collega Francesca Fagnani che a sua volta ha commentato “Lei è proprio una di noi”. Rita Dalla Chiesa ha però voluto fare una precisazione sulla caduta di Ilary rivelando “Quegli sgabelli l’incubo di ogni conduttore e ogni ospite”.