Cristiano Malgioglio offende Chanel e poi le chiede scusa e lei commenta: “Ha detto …”

Una polemica infinita quella che si è venuta a creare dopo l‘Eurovision Song Contest, quando Cristiano Malgioglio sembra abbia espresso un parere considerato poco carino su Chanel. Quest’ultima è la cantante che ha rappresentato la Spagna all’ultima edizione della manifestazione canora più importante d’Europa che si è tenuta la scorsa settimana in Italia ed esattamente a Torino. Ma cosa ha dichiarato il noto paroliere siciliano? Ebbene, sembra che Cristiano abbia parlato di look terribili e di canzoni tremende, eppure questo non ha creato nessuna polemica. Ciò che non è passato inosservato è stato il commento su Chanel che Cristiano ha definito “una Jennifer Lopez del discount”.



Cristiano Malgioglio e il commento su Chanel la cantante della Spagna

Pare che dopo le parole di Cristiano Malgioglio su Chanel sia scoppiato un vero e proprio caso. Il paroliere siciliano in occasione dell’Eurovision Song Contest sembra aver fatto un commento sulla cantante della Spagna definendola una Jennifer Lopez del discount e molti spagnoli si sarebbero infuriati e lasciato dei commenti anche molto pesanti su Twitter. In tanti sembra abbiano attaccato Malgioglio, anche in modo piuttosto duro. Così, il noto paroliere pare sia stato costretto in qualche modo ad intervenire e cercare di spiegare cosa volesse dire con quelle parole.



Le scuse di Cristiano che le fa recapitare anche un mazzo di rose

Nel corso di un intervento effettuato a La Hora de la 1, Malgioglio avrebbe chiesto scusa alla giovane cantante, facendole anche recapitare un grosso mazzo di rose. Chanel in un primo momento non avrebbe commentato. Subito dopo, una giornalista avrebbe chiesto a Chanel “Sapevi della polemica per le parole del cantante italiano? Che ne pensi di quello che ha detto su di te? E soprattutto, l’hai perdonato?”. La cantante inizialmente pare non volesse rispondere, ma poi avrebbe confessato di essere rimasta molto male per le frasi di Cristiano ed ha aggiunto di aver però gradito le scuse.



Chanel commenta la vicenda

“Sì ero a conoscenza della polemica. Ho saputo che durante la votazione mi ha chiamata Jennifer Lopez dei discount. Ho letto sui social tutto e devo essere sincera, abbiamo anche commentato l’accaduto. Che devo dire, il suo è stato un commento non bello, poco gradevole da sentire. Però apprezzo molto che abbia deciso di chiedermi scusa e soprattutto che l’abbia fatto pubblicamente davanti ad una telecamere. Questo gesto mi è piaciuto”. Queste le parole della cantante.

