Anna Oxa denuncia la Rai e dice: “La Rai mi ha …”

Anna Oxa sembra aver fatto sapere nelle scorse ore di aver denunciato la Rai e che il prossimo 30 maggio ci sarà un’udienza al Tribunale. La nota cantante più famosa di tutti i tempi sembra che in queste ore abbia diffuso un post sulla sua pagina Facebook spiegando esattamente cosa è accaduto con l’azienda. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la cantante?

Anna Oxa ha denunciato la Rai

Ebbene, sembra proprio che nelle scorse ore la nota cantante abbia attraverso la sua pagina Facebook ha fatto sapere di aver denunciato la Rai. Il prossimo 30 maggio nello specifico dovrebbe tenersi un’udienza che vede coinvolti la stessa Anna Oxa, la Rai e Ballandi, ovvero la società che produce Ballando con le stelle.“Oxarte informa: il 30 Maggio presso il Tribunale civile di Roma ci sarà la prossima udienza… Tra OXA – RAI – BALLANDI“. Queste le parole che sono apparse nelle scorse ore sul profilo social di Anna che ha così annunciato pubblicamente di aver denunciato l’azienda. Poi la cantante avrebbe anche pubblicato un post che di fatto non ha a che vedere con la causa in questione ma che parla di Dania Mondini. Quest’ultima come sappiamo, è la giornalista del Tg1 che pare abbia denunciato nei giorni scorsi il fatto di aver dovuto condividere la stanza con un collega petomane.

La cantante racconta che cosa è accaduto con l’azienda

Ad ogni modo, una cosa sembra essere certa, ovvero che il prossimo 30 maggio la cantante si dovrà recare presso il Tribunale civile di Roma. Era il 2019 quando la cantante ha denunciato la Rai.“Da quando nel 2013 mi sono fatta male a Ballando con le stelle, la Rai mi ha chiuso le porte, anche se io ho fatto causa solo nel 2019, perché comunque l’ufficio legale bloccava tutte le richieste dei programmi che mi volevano. Questa come la chiamate: non violenza? Ma io sono tranquilla, faccio la mia arte, la gente mi segue lo stesso”. Sono state queste le parole dichiarate dalla cantante nel corso di un’intervista che ha rilasciato alla Rai sostenendo così di essere stata costretta a procedere.

Dopo la denuncia Anna sostiene di essere stata “bandita” dalla Rai

Anna ha presenziato al Festival di Sanremo per l’ultima volta nel 2011 e pare che da quel momento non sia più riuscita a far parte della lista dei cantanti.“Mi hanno chiesto di andare e ho detto: vengo, se posso portare quello che sono e ho portato una mistura di suoni, vibrazioni, drammaturgia, un mare di umanità, una dimensione che non era più quella della canzone. Però, siccome tanti non si esprimono mai, se c’è uno che si esprime, tutti gli danno addosso”.