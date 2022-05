Amici, Lorella Cuccarini diretta sulla prossima partecipazione ad Amici: “Su Maria non ho …”

Sono trascorsi pochi giorni da quando su Canale 5 è andata in onda la finale di Amici di Maria De Filippi vinta dal giovane cantante Luigi Strangis. I telespettatori più appassionati hanno già iniziato a porsi delle domande sul futuro del programma e nello specifico sul cast. E proprio nella speranza di trovare delle risposte alcuni utenti hanno utilizzato il box delle domande su Instagram per chiedere alla Cuccarini alcune informazioni. Ma, come ha risposto la nota professoressa del talent? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le domande dei fan su Instagram per Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini è una delle professoresse della scuola di Amici. La celebre conduttrice televisiva lo scorso anno, e quindi ad Amici 2021, ha partecipato come insegnante di danza mentre invece quest’anno è tornata nel talent show ma come insegnante di canto. Quello che molti fan del talent si stanno domandando è se anche il prossimo anno, e quindi nella prossima edizione di Amici, sarà possibile godere della presenza della celebre artista oppure no. Nel tentativo di soddisfare tale curiosità ecco che alcuni fan hanno colto l’occasione del box delle domande su Instagram per poter rivolgere alla Cuccarini delle domande.

Lorella Cuccarini presente anche nella prossima edizione di Amici?

Nello specifico vi è stato chi le ha chiesto “Ci sono possibilità che tu ci possa essere anche l’anno prossimo?”. Domanda alla quale la professoressa di Amici ha risposto senza alcun problema. “Se Maria mi vuole, sono pronta” , queste nello specifico le parole espresse dalla Cuccarini. La professoressa ha quindi manifestato la sua disponibilità, chissà se Maria De Filippi deciderà di accoglierla oppure no. La Cuccarini anche in passato si era espressa sull’esperienza ad Amici definendola “eccezionale“.

L’esperienza della Cuccarini nel celebre talent show

Per Lorella Cuccarini quella ad Amici è stata sicuramente una bellissima esperienza. E proprio di recente infatti la celebre artista nel corso di un’intervista a proposito di tale esperienza ha rivelato “Mi mette in gioco come persona oltre che come professionista. Sono contenta che questa avventura continui. Nuovi progetti con Maria? Perché no? Non avrei dubbi”. Come dichiarato da lei stessa quindi la Cuccarini tornerebbe volentieri in qualsiasi momento a lavorare con la De Filippi. Quest’ultima deciderà di confermarla per la prossima edizione di Amici oppure no? Per scoprirlo bisognerà attendere ancora qualche mese.