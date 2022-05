Maurizio Costanzo umilia Teo Teocoli:  “Forse Celentano ti ha detto …”

Qualche settimana fa, Teo Teocoli è stato ospite nel salotto di Mara Venier a Verissimo e pare che sia stato un vero e proprio fiume in piena, parlando di tanti aspetti della sua vita privata, anche piuttosto intimi. Ebbene, ad un certo punto sembra che il conduttore abbia tirato in ballo Maurizio Costanzo, che sappiamo essere uno dei conduttori e personaggi televisivi più amati e più importanti della televisione italiana. Ma per quale motivo?

Teo Teocoli a Domenica in parla di Maurizio Costanzo

Teo avrebbe fatto intendere che avesse dei problemi con Maurizio o meglio che quest’ultimo non lo avesse più voluto nelle sue trasmissioni per dei motivi che risalirebbero a tanti anni fa. Maurizio sarebbe addirittura intervenuto in quella puntata, chiamando in studio e smentendo questa versione raccontata da Teo Teocoli, aggiungendo di non aver nulla contro di lui.

Maurizio interviene e lo invita a prendere parte al Maurizio Costanzo Show

Poi, il conduttore avrebbe colto l’occasione per invitare Teo a prendere parte ad una trasmissione televisiva, ovvero al Maurizio Costanzo show. Insomma, sembrava che tutto fosse stato chiarito ma in realtà così non è stato. L’incomprensione tra i due continua. Teo Teocoli avrebbe accettato l’invito al Maurizio Costanzo show ma poi non si sarebbe presentato. Così, Costanzo nel corso di un’intervista rilasciato al programma Facciamo finta che, pare che sia tornato a parlare dell’argomento ricordando quanto accaduto qualche tempo fa a Domenica In.

Teo accetta l’invito ma non si presenta, lo sfogo di Costanzo

“Qualche domenica fa a Domenica In Mara Venier era con Teocoli, che si era lamentato perché io lo ignoravo. Io ho chiamato in diretta dicendogli di venire al Maurizio Costanzo Show, è stata fissata una data per Teocoli e lui non è venuto.[…] Ma che te lamenti che poi non vieni?”. Queste le parole di Costanzo, che aveva cercato in tutti i modi di togliere ogni tipo di incomprensione. “Forse sarà rimasto imbrigliato a Domenica In, forse scappa con la Venier, forse Celentano gli ha detto di non muoversi, chi può dirlo”. Questo ancora quanto aggiunto poi da Maurizio, con una vena piuttosto ironica e sarcastica. Insomma, per quale motivo Teo Teocoli non è andato al Maurizio Costanzo show, nonostante avesse accettato l’invito?