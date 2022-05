Oggi è un altro giorno, Serena Bortone in grande imbarazzo per il gesto di Mariotto …

Alcuni momenti di forte imbarazzo hanno caratterizzato la puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 18 maggio 2022. Ma, come mai? Tutto è accaduto quando lo stilista Guillermo Mariotto ha portato dei bellissimi fiori ai presenti in studio dimenticando due donne.

Gigliola Cinquetti ospite di Oggi è un altro giorno

E’ andata in onda come ogni pomeriggio anche lo scorso 18 maggio 2022 una nuova puntata di Oggi è un altro giorno ovvero il programma di Rai 2 condotto da Serena Bortone . Nel corso di questo appuntamento la conduttrice Serena Bortone ha vissuto alcuni momenti di particolare imbarazzo a causa di un gesto fatto dallo stilista Guillermo Mariotto, anche se in modo involontario. Tutto è accaduto nel momento in cui all’interno dello studio televisivo ha fatto ingresso tra i vari ospiti anche la celebre artista Gigliola Cinquetti per poter commentare la sua esibizione all’Eurovision Song Contest 2022. E tra i vari ospiti ha fatto ingresso all’interno dello studio anche il noto stilista e giurato di Ballando con le stelle Guillermo Mariotto insieme alla scrittrice Mimma Golino Gaspari e il coreografo Luca Tommassini.

Momenti di imbarazzo a Oggi è un altro giorno

I vari ospiti hanno fatto ingresso nello studio televisivo di Oggi è un altro giorno per poter commentare l’esibizione di Gigliola Cinquetti all’ESC 2022. E proprio Guillermo Mariotto al momento del suo ingresso in studio ha portato con se un mazzo di rose che ha poi consegnato alla celebre cantante. E poi ancora una rosa per Mimma Golino Gaspari e una per Serena Bortone. In realtà però all’interno dello studio televisivo erano presenti anche altre due donne di cui lo stilista sembra essersi dimenticato. Di chi stiamo parlando? Dell’attrice Fioretta Mari e di Romina Carrisi. Questo gesto, anche se involontario, ha imbarazzato un po’ la conduttrice. E mentre Mariotto ha provato a difendersi affermando di non avere idea che vi fosse anche l’attrice ecco che invece proprio Serena Bortone ha deciso di cedere i suoi fiori a Fioretta Mari affermando allo stesso tempo “Io cedo la mia rosa a lei”. L’unica a non ricevere fiori è stata proprio la figlia di Al Bano e Romina.

Scambio di battute tra Luca Tommassini e Guillermo Mariotto

Il tutto si è poi concluso con un simpatico scambio di battute tra il giurato di Ballando con le Stelle Guillermo Mariotto e il coreografo Luca Tommassini. Nello specifico Fioretta Mari ha ringraziato Serena Bortone per averle donato la rosa e a tal proposito ha affermato “Sei una gran signora”. Il coreografo a questo punto ha replicato “Chi Guillermo?” e il giurato di Ballando con le stelle divertito ha risposto “Ha fatto la battuta”.