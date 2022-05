Oggi è un altro giorno, Serena Bortone una furia contro Valerio Scanu, cala il gelo in studio

Serena Bortone è una nota conduttrice televisiva, la quale vanta una grande esperienza in televisione. Come tutti sappiamo è ormai da diverso tempo al timone di una delle trasmissioni più popolari di casa Rai, ovvero Oggi è un altro giorno. Ebbene, pare che proprio durante una delle ultime puntate del programma di casa Rai sia accaduto un qualcosa tra la conduttrice ed un suo ospite. Stiamo parlando di Valerio Scanu, il noto e famoso cantante che ha preso parte diversi anni fa ad una edizione di Amici di Maria De Filippi. Ma cosa è accaduto nello specifico tra i due? Facciamo un pò di chiarezza.

Oggi è un altro giorno, ospite in puntata ancora lui Valerio Scanu

Ebbene, nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda martedì 17 maggio, la conduttrice Serena Bortone ha ospitato nel suo studio il noto cantante Valerio Scanu. Ad un certo punto, quest’ultimo si sarebbe lasciato andare ad un commento che non è affatto piaciuto alla conduttrice che l’ha così ripreso. Valerio è spesso ospite nel programma di Serena Bortone, che ricordiamo va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14 fino alle ore 16.

Il commento “velenoso” di Valerio Scanu su Achille Lauro

Nel corso della puntata in questione, sembra che si sia continuato a parlare dell’Eurovison Song Contest che si è concluso proprio lo scorso sabato 14 maggio 2022 con la vittoria dell’Ucraina. Sappiamo bene che alla manifestazione canora più importante d’Europa hanno partecipato anche Mahmood e Blanco come vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e poi ancora Achille Lauro che ha partecipato come rappresentante della Repubblica di San Marino. Valerio sembra che abbia espresso un commento su Achille Lauro che in qualche modo non è affatto piaciuto alla conduttrice. Da quanto è emerso, sembrerebbe che tra i due non ci sia molta simpatia.

Serena Bortone “riprende” Valerio “Ma questa è cattivissima”

Pare che Scanu ironicamente parlando di Achille avrebbe detto di non aver visto sabato sera la sua esibizione, chiedendo come fosse andato e facendo intendere di non sapere neppure che il cantante fosse stato eliminato nella puntata precedente. “L’unica esibizione che non ho visto sabato è stata quella di Achille Lauro me lo sono perso…com’è andato?”. Questa la domanda di Scanu che è stata vista un pò come una provocazione che non è piaciuta alla conduttrice che così l’ha ripreso. “Ma questa è cattivissima” Sei cattivissimo con Achille Lauro!”. Questa la risposta di Serena Bortone. Ma cosa è accaduto tra i due cantanti?