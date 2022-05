Albano compie 79 anni, botta e risposta tra Romina Power e Loredana Lecciso

Albano Carrisi compie 79 anni, oggi venerdì 20 maggio 2022. Un traguardo davvero molto importante quello raggiunto dal cantante di Cellino San Marco che ha spento tantissime candeline, al fianco della sua compagna Loredana Lecciso. Tantissimi i messaggi arrivati al noto cantate, ovviamente sui social network e sembra che non siano mancati quelli della sua ex moglie Romina Power e quello della sua attuale compagna Loredana.



Albano Carrisi compie 79 anni e raggiunge un grandissimo traguardo

Così come era già successo l’anno scorso, anche quest’anno la prima a fare gli auguri pare sia stata proprio lei Romina, la quale questa mattina all’alba ha scritto un messaggio di auguri al suo ex marito. La cantante nello specifico avrebbe pubblicato ben cinque fotografie, ovvero tre in bianco e nero e due a colori dove ovviamente compare lei insieme al suo ex marito e scattate tanti anni fa. Non è passato inosservato nemmeno il messaggio di auguri scritto dalla donna.



Gli auguri dell’ex moglie Romina Power che anticipa tutti, anche Loredana Lecciso

“Tanti auguri, Albano! Che questo giorno del tuo compleanno ti porti tanta felicità!”. Questo il commento della Power. A seguire, a distanza di qualche ora è arrivato poi il commento di Loredana, la quale però si sarebbe solo limitata a scrivere “Auguri Al..”, aggiungendo anche un cuoricino di colore rosso sotto allo scatto dove la stessa è apparsa piuttosto sorridente abbracciata al cantante di Cellino San Marco. Per Albano sembra che ci sia stato un ritorno nel passato, con i messaggi di Romina e un tuffo nel presente, con i messaggi della sua attuale compagna. Continua ad appassionare questo triangolo amoroso che vede protagonisti Romina Power, Albano Carrisi e Loredana Lecciso.



Il cantante di Cellino pronto a convolare a nozze con Loredana?

Da un pò di tempo si parla di un possibile matrimonio tra la showgirl leccese e il cantante di Cellino San Marco ma in realtà non sembra che Albano sia predisposto al matrimonio. Recentemente, infatti, sia Albano che Loredana hanno in qualche modo fatto capire di non voler in progetto alcun matrimonio, spiegando che il loro amore non di certo bisogno di alcun tipo di vincolo. Insomma, i due stanno bene così del resto hanno costruito una bellissima famiglia insieme ai loro due figli, Yasmine e Bido.

…