Vissani lancia una bomba su Alessandro Borghese “Sua madre Barbara Bouchet mi chiamò per assumerlo al mio ristorante ma …”

Alessandro Borghese lo conosciamo tutti per essere un noto chef italiano ed anche noto personaggio televisivo visto che da tanti anni ormai conduce dei programmi televisivi, sempre a tema culinario. Ad ogni modo, Borghese sembra essere anche figlio d’arte, visto che la madre è Barbara Bouchet, la nota attrice più famosa di tutti i tempi. Ebbene, sembra proprio che le parole dello chef, pronunciate un pò di tempo fa, lo abbiano portato al centro di una polemica. Alla fine c’è stato uno scontro con un altro noto chef, ma per quale motivo?



Alessandro Borghese e le parole sulle nuove leve che accendono la polemica

Alessandro Borghese, un pò di tempo fa pare che abbia pubblicato delle parole che hanno in qualche modo acceso una polemica. Cosa? Sembra fosse un un pensiero sulle nuove leve che non è piaciuto proprio a tutti. «Preferiscono tenersi stretto il fine settimana per divertirsi con gli amici. E quando decidono di provarci, lo fanno con l’arroganza di chi si sente arrivato». Queste le parole scritte dal figlio della Bouchet che hanno ricevuto nel giro di pochi minuti tantissimi commenti e reazioni, molte di queste per nulla positive.



La polemica su Borghese

«Nella vita nessuno mi ha regalato niente. Vuoi diventare come me? Spaccati la schiena…», aveva aggiunto poi il noto chef. Di lui, nei giorni scorsi sembra che ne abbia parlato Gianfranco Vissani, il collega e le sue parole non sono di certo passate inosservate.



La risposta di Vissani, il collega

«Alessandro è un bravo ragazzo. Ha ragione quando dice certe cose. Perché i ristoranti sono dei negrieri. Io però li faccio lavorare tre giorni a settimana e li pago 1300 euro al mese, sono ben pagati, no? Gli altri giorni giorni sto chiuso perché non abbiamo clienti, tra Covid e guerra in Ucraina. Conosco la mamma di Alessandro, Barbara Bouchet. Lei mi contattò per prendere il figlio nel mio ristorante. Come anche Angela dei Ricchi e poveri. Da me però per venire a imparare bisogna pagare e loro volevano mandarmeli gratis, ma porca… (imprecazione) gli ho risposto. E alla fine non sono venuti”. Queste le parole di Vissani che hanno lasciato tutti senza parole.

