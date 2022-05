Laura Freddi compie 50 anni e Sonia Bruganelli le scrive sui social …

Laura Freddi compie gli anni e sembra aver raggiunto un grandissimo ed importantissimo traguardo, ovvero quello dei 50 anni. Nella giornata di ieri, giovedì 19 maggio 2022 Laura ha spento le candeline ed in tanti hanno voluto omaggiarla, facendole gli auguri e riservandole delle bellissime parole d’affetto. Tra i tanti messaggi pubblicati sui social non è mancato quello di Sonia Bruganelli, ovvero la moglie di Paolo Bonolis, che sappiamo essere stato anche il suo compagno tanti anni fa. Ma cosa ha scritto l’ex opinionista del Grande Fratello vip?



Laura Freddi compie 50 anni, tantissimi i messaggi arrivati sui social

Laura Freddi ha compiuto un grande trascorso. Nel giorno del suo compleanno, la showgirl è stata letteralmente invasa dall’amore di tanti amici e colleghi, oltre che fan. Una tra tutti Sonia Bruganelli, l’attuale moglie di Paolo Bonolis. Laura a Paolo, sappiamo che sono stati insieme tanti anni fa ed il loro è stato un grandissimo amore. Pare che in questi ultimi anni in molti abbiano parlato di una rivalità o presunta tale, tra le due donne, ovvero Laura Freddi e Sonia Bruganelli. In realtà però, queste indiscrezioni pare che non abbiano avuto alcun tipo di fondamento.



Rivalità tra Sonia e Laura Freddi?

Tra le due non ci sarebbe alcun tipo di rivalità e lo hanno dimostrato anche qualche mese fa quando si sono trovate a condividere alcune esperienze lavorative. A testimoniare il fatto che tra loro non c’è nessun tipo di problema, anche il messaggio scritto dalla Bruganelli alla Freddi nelle scorse ore. Pare che l’ex opinionista del Grande fratello abbia anche citato il marito nel suo messaggio. Ma cosa ha scritto?

Il messaggio di auguri della Bruganelli alla ex di suo marito

“Auguri amica, quanto ci piace metterlo in mezzo?”. Questo il messaggio di Sonia all’interno di una Instagram Stories a corredo di una immagine dove si vede lei e Laura e tra loro Paolo Bonolis. In un’altra Instagram Stories poi sembra che siano apparse soltanto loro due.Pare che il gesto della Bruganelli sia stato tanto apprezzato dall‘ex Non è la Rai ed ha così ripubblicato questi scatti tra le sue Instagram Stories. Tutto questo ci ha fatto soltanto rendere conto del fatto che tra le due donne non c’è alcuna rivalità e che forse quello che si è detto negli anni è stato solo inventato dai giornali e niente di più.

…