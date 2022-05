Fedez senza mezzi termini “I medici mi avevano detto che dopo l’operazione mi dovevo aspettare …”

Sono trascorsi due mesi da quando Fedez si è operato e adesso sembra aver voluto condividere con tutti i suoi follower le sue attuali condizioni di salute. Attraverso delle Instagram Stories sembra che il rapper abbia raccontato un aneddoto. Ma come sta oggi il marito di Chiara Ferragni?



Fedez, la sorpresa a due mesi dall’operazione

Come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra proprio che il rapper milanese nelle scorse ore abbia voluto parlare delle sue condizioni di salute, spiegando quelli che sono stati i progressi ottenuti in questi mesi. Effettivamente in queste ultime settimane, sembra che l’artista sui social si sia mostrato in diverse occasioni, sfoggiando una forma fisica davvero perfetta. Si è tanto impegnato con i suoi allenamenti e finalmente ha ripreso anche a mangiare ed è riuscito così a riprendere un pò di peso. Ha anche ripreso a lavorare, registrando il podcast Muschio Selvaggio insieme a Luis Sal. Inoltre, Fedez si è anche tanto dedicato alla sua famiglia e nello specifico ai suoi figli, con i quali ha trascorso intere giornate di relax e divertimento.



Il rapper si dedica alla sua famiglia e torna al lavoro

Insomma, sembra che il tumore sia soltanto un ricordo lontano, anche se ovviamente la preoccupazione è sempre tanta e la paura che il “mostro” possa tornare è sempre molto alta. Per questo motivo, il marito di Chiara Ferragni dovrà sottoporsi spesso a dei controlli. Nelle scorse ore così Federico ha aggiornato sulle sue condizioni di salute, pubblicando nelle Instagram Stories un selfie allo specchio con una didascalia, dove pare abbia voluto raccontare quello che i medici gli avevano riferito. Pare che i medici fossero convinti del fatto che il recupero fosse piuttosto lungo. In realtà però i tempi sono stati piuttosto breve.



Fedez svela cosa gli avevano preannunciato i medici

“I medici mi avevano detto che avrei potuto aspettare anche 6 mesi prima di ricominciare a cantare e a fare attività fisica dopo l’intervento”. Questo quanto dichiarato da Fedez.“Ma la forza di volontà e l’amore di chi vi sta vicino a volte è più forte di tutto, Ed eccomi qua a nemmeno due mesi dall’operazione. Banale da dire ma è la cura più forte che ci sia”. Questo ancora quanto aggiunto dal rapper che ricordiamo lo scorso mese di marzo ha avuto diagnosticato un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

