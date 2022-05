Pamela Prati forse al Grande fratello Vip ma Barbara D’Urso …

Secondo alcune indiscrezioni Pamela Prati potrebbe tornare al Grande fratello Vip. Ricorderete sicuramente quando nel 2016 ha preso parte alla prima edizione del reality di casa Mediaset. La sua permanenza all’interno della casa non è passata inosservata e soprattutto la sua uscita, visto che ha abbandonato la casa in modo del tutto originale “chiedendo un taxi” fuori dalla porta rossa. Da quel momento ne è passato di tempo e poi è stata al centro dell’attenzione per via della storia con Mark Caltagirone. A distanza di alcuni anni adesso Pamela sembra che sia disposta a tornare al reality come concorrente.



Pamela Prati vorrebbe tornare al Grande Fratello vip a distanza di alcuni anni

“So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”. Questo quanto dichiarato da Pamela Prati nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo. Di fatto quindi, la showgirl sembra che si sia proposta per la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Bisognerà capire se gli autori vorranno dare a Pamela Prati la possibilità di poter essere di nuovo una concorrente del reality.



L’indiscrezione di Davide Maggio

Secondo quanto riferito dal sito Davide Maggio, pare che ci siano delle trattative in corso ma la situazione potrebbe non essere così tanto semplice. Il motivo? Sembra che a creare qualche problema possano essere i rapporti non proprio idilliaci con Barbara D’Urso. Dopo la vicenda Mark Caltagirone, infatti, la showgirl avrebbe querelato Mediaset e la conduttrice. Bisognerà capire a che punto è la vicenda legale prima di poter dire che Pamela Prati possa tornare a Mediaset.



La delicata vicenda con Barbara D’Urso e Mediaset

“Sono in causa con Mediaset e con Barbara d’Urso. Ha divulgato molte cose sulla mia vita mi ha dato della truffatrice, è un reato“. Questo quanto dichiarato da Pamela nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Belve. “Mi sono resa conto di tutto quello che mi avevano fatto in uno studio legale, quando sono stata messa di fronte alla realtà (….) Sono stata minacciata da un sistema, ma non posso andare oltre” le sue parole sulla questione che la vide al centro di uno dei casi mediatici più discussi degli ultimi anni”.

