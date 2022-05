Isola, lanciata la bomba, i naufraghi si sottopongono a ritocchi estetici: “Qualcuno è stato appena …” 

Stanno facendo tanto discutere nelle ultime ore le parole espresse dalla Dottoressa Dvora Ancona ovvero un medico chirurgo specializzato in medicina estetica che senza alcun timore ha espresso il suo pensiero sui naufraghi dell’Isola dei Famosi affermando che probabilmente qualche collega è andato in Honduras per ritoccare alcuni naufraghi con il botulino. Ma esattamente a chi sono rivolte le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Insinuazioni particolari della Dottoressa Dvora Ancona sui naufraghi dell’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi più passano i giorni e più i concorrenti perdono solitamente la propria forma fisica. A causa del dimagrimento molto spesso i naufraghi appaiono particolarmente spenti e sciupati ma al contrario di quanto detto ecco che alcuni di questi sembrano aver migliorato negli ultimi giorni il proprio aspetto facendo nascere in una famosa Dottoressa il sospetto che in realtà siano stati sottoposti ad alcuni piccoli ritocchi da parte di medici specializzati. Ad avere questo pensiero è stata nello specifico la Dottoressa Dvora Ancona nota soprattutto per la sua partecipazione ad alcune trasmissioni condotte da Barbara D’Urso e poi ancora grazie ai video pubblicati su Tik Tok. La Dottoressa in questione si è espressa facendo riferimento nello specifico a due naufraghe ovvero Carmen Di Pietro e Lory Del Santo.

Le parole della Dottoressa Dvora Ancona

“Qualcosa è cambiato a L’Isola. Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. Abbiamo capito che qui a L’Isola vanno anche i medici estetici o chirurghi plastici. Qualcuno dei miei colleghi ha accettato di andare”, queste nello specifico le parole espresse dalla Dottoressa Dvora Ancona che ha poi proseguito parlando nello specifico della naufraga Carmen Di Pietro. “Ancora lei, Carmen Di Pietro, Isola dei Famosi, anzi L’Isola dei rifatti all’Isola, questo è. Io ci tengo a dire a tutti che per me lei è cambiata da una settimana a questa parte. Le vedo gli zigomi più gonfi e soprattutto il botulino appena fatto. Quindi vuol dire che qualcuno passando a L’Isola dei Famosi, come se fosse un posto dietro l’angolo, le ha fatto tutti i trattamenti” ha poi continuato la Dottoressa precisando che secondo lei quindi la Di Pietro è stata sottoposta ad alcuni ritocchini.

Il pensiero su Lory Del Santo

Ma non solo Carmen Di Pietro. Secondo la Dottoressa Dvora Ancona ad essere cambiata negli ultimi giorni è anche un’altra naufraga. “Una settimana fa Lory Del Santo era screpolata e magra e adesso è un fiore? Guardate come è riempita in faccia. Anche lei come la Di Pietro e come altri sono stati ripassati a L’Isola. Quindi vuol dire che esattamente una settimana fa qualche medico chirurgo è atterrato sull’isola ed ha rimesso a posto la loro faccia”. Qualcuno deciderà di replicare alle sue parole oppure no? Non ci rimane che attendere.