Isola dei Famosi, Soleil invitata in Honduras dice …

Da ormai diverse settimane su Canale 5 va in onda la nuova edizione dell’Isola dei Famosi ovvero il celebre reality show condotto da Ilary Blasi. Un reality molto discusso e a proposito del quale in tanti sono soliti esprimere pareri ed opinioni. Negli ultimi giorni si è tanto parlato della probabile partecipazione di Soleil Sorge al noto reality show di Canale 5 come ospite speciale non in studio ma in Honduras. Un invito che l’ex gieffina sembrerebbe aver rifiutato all’ultimo momento. Ma, come mai e soprattutto cosa c’è di vero in tutto questo?

Soleil Sorge invitata come ospite speciale in Honduras?

Negli ultimi giorni si è tanto parlato della presunta partecipazione di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi come ospite speciale in Honduras. Secondo alcune indiscrezioni l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 avrebbe dovuto trascorrere alcuni giorni insieme agli altri naufraghi ma all’improvviso sembrerebbe aver deciso di rifiutare l’offerta di Mediaset. Almeno questo è stato quanto annunciato da due esperti di gossip ovvero Amedeo Venza e Deianira Marzano. L’ex gieffina sarebbe dovuta sbarcare in Honduras per vivere alcuni giorni in compagnia dei naufraghi e portare un po’ di scompiglio nelle dinamiche del gioco. Ma questo probabilmente non accadrà, almeno stando a quanto rivelato dai due esperti di gossip sopracitati.

La rivelazione di Amedeo Venza e Deianira Marzano

Nello specifico Amedeo Venza ha rivelato che Soleil avrebbe rifiutato l’offerta “all’ultimo momento”. Deianira Marzano invece si è espressa sulla questione affermando “Soleil ha appena rifiutato l’invito in Honduras per qualche giorno. Vera Gemma ancora non si sa”. Infatti secondo alcune indiscrezioni oltre a Soleil sarebbe dovuta arrivare in Honduras anche Vera Gemma. Ma per quale motivo l’ex gieffina ha rifiutato l’offerta? Al momento non sembrerebbe essere ancora chiaro il motivo ma secondo alcuni questo potrebbe essere legato a delle vecchie discussioni avute con Vera Gemma ai tempi di Pechino Express.

Il grande successo di Soleil dopo il GF Vip

Al Grande Fratello Vip 6 Soleil è stata sicuramente una delle concorrenti protagoniste. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti si è resa protagonista di varie dinamiche e anche fuori dalla casa ha continuato a far parlare di se. L’ex gieffina è stata opinionista de La Pupa e il Secchione Show ovvero il reality di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso. E anche in questa occasione si è resa protagonista di polemiche e discussioni e non ha mai avuto il timore di esprimere il suo pensiero.