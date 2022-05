Laura Freddi lascia tutti senza parole: “Mi sono sentita donna solo dopo …”

Ha spento 50 candeline lo scorso 19 maggio la bellissima Laura Freddi che proprio per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista a Gente nel corso della quale ha parlato della sua vita in generale ma soprattutto della sua vita da mamma facendo anche delle particolari rivelazioni sul suo privato. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

50 candeline per la bellissima Laura Freddi

Laura Freddi lo scorso giovedì 19 maggio ha spento 50 candeline con al fianco colei che le ha permesso di sentirsi donna per la prima volta ovvero la figlia Ginevra di soli 4 anni. E proprio per l’occasione la nota showgirl ha rilasciato una lunga intervista a Gente nel corso della quale ha parlato della sua bambina ma anche della sua felice vita sentimentale. “Per me i 50 anni rappresentano una rinascita, fatta di slancio ed entusiasmo verso ciò che sarà. E’ il traguardo cui ambivo da quando ero bambina e non vedevo l’ora di crescere”. Queste nello specifico le parole espresse da Laura Freddi che ha poi voluto precisare di avere tutto quello che si può desiderare. E quindi un lavoro che ama, una famiglia solida e un uomo speciale con il quale poter fare dei progetti. “E, soprattutto, quando pensavo fosse tardi, la vita ha esaudito il mio desiderio più grande: diventare mamma” ha poi continuato.

Le bellissime parole per la figlia Ginevra

L’ex fidanzata di Paolo Bonolis ha poi proseguito la sua intervista parlando della figlia Ginevra che oggi ha 4 anni e che è nata quando lei aveva più di 45 anni. A proposito di questo importantissimo evento che le ha cambiato la vita ecco che la showgirl ha rivelato “Solo dopo aver avuto mia figlia mi sono sentita donna, prima avevo ancora la leggerezza, l’impulsività e la spensieratezza di una ragazza”. Laura Freddi ha poi proseguito rivelando che la figlia le ha cambiato il modo di vedere il mondo che oggi le appare oltre che più colorato anche più vivace. Ha poi continuato affermando “Mi ha infuso energia, forza, mi ha resa più sensibile, più riflessiva, ma mi ha anche fatto scoprire mille piccole e grandi paure che prima non contemplavo. Io e Leonardo, il mio compagno, siamo pazzi di lei”.

La showgirl in attesa di convolare a nozze con il compagno

Nel corso dell’intervista rilasciata a Gente Laura Freddi ha poi parlato della sua vita sentimentale e non è mancato il riferimento al matrimonio. La showgirl ha rivelato di averne parlato con il compagno ma non solo. “A dire il vero saremmo già dovuti essere marito e moglie, ma la pandemia ha stoppato le nostre migliori intenzioni“, queste nello specifico le parole espresse dalla showgirl che ha poi rivelato di aver intenzione di sposarsi in chiesa e di voler dare alla sua bambina il compito di portare le fedi. L’idea sarebbe anche quella di organizzare una grande festa con amici e parenti. E a proposito di matrimonio impossibile non fare riferimento alle nozze celebrate con rito civile nel 2006 con Claudio Casavecchia. La loro storia è finita dopo soli due anni e per Laura Freddi questo è stato un vero e proprio fallimento. Con Leonardo, spera che tutto sia diverso. E soprattutto che sia per sempre.