Paola Barale , appare con un grosso livido sul suo volto, il popolo del web si chiede cosa le sia successo …

Sui social i personaggi appartenenti al mondo della televisione, e in generale al mondo dello spettacolo, sono soliti condividere video e fotografie della propria quotidianità. E a farlo è anche la celebre attrice ma anche showgirl e conduttrice televisiva italiana Paola Barale finita al centro dell’attenzione mediatica a causa della presenza di un particolare livido sul suo volto. Ma, chi le ha procurato tale livido e soprattutto per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il livido sul volto di Paola Barale preoccupa i fan

Nelle ultime ore Paola Barale sta facendo tanto preoccupare i suoi fan a causa della presenza di un livido sul suo volto. La celebre attrice ma anche showgirl e conduttrice ha nello specifico condiviso su Instagram delle belle immagini in compagnia dell’amico Massimiliano Bruno Fidelio. I due sono apparsi tranquilli uno al fianco dell’altro intenti a scambiare quattro chiacchiere. Ma l’elemento che più di tutti ha colpito i telespettatori è stato proprio il livido presente sulla guancia della Barale. Gli amici hanno tanto scherzato sulla questione rivelando che il livido altro non era che il frutto di una notte di passione, ma in realtà le cose stanno diversamente.

Il motivo della presenza del livido

Ma per quale reale motivo sul volto di Paola Barale è presente un livido? In realtà non è successo nulla di grave ma semplicemente si tratta di un trucco di scena. La showgirl al momento si trova infatti impegnata nella realizzazione di un cortometraggio insieme ad un caro amico ovvero Giulio Ancora. I due si sono esattamente conosciuti 10 anni fa e tra di loro è nato subito uno splendido rapporto ma soprattutto una grande empatia che li ha portati più volte a collaborare. E anche oggi a distanza di tanti anni sono pronti a lavorare ancora una volta uno al fianco dell’altro.

Il grande successo di Paola Barale

Paola Barale si è diplomata all’ex Istituto Superiore di educazione fisica di Torino e il suo grande sogno era proprio quello di diventare insegnante di ginnastica. A farle fare ingresso nel mondo dello spettacolo è stata la particolare somiglianza con Madonna. E proprio tale somiglianza le ha permesso di poter fare ingresso a Buon Domenica come sua sosia nell’anno 1986. Da quel momento in poi per Paola Barale il successo non è più finito, ed infatti ha poi partecipato ad altri programmi di grande successo. È stato a partire dagli anni 2000 che la sua presenza in televisione è diminuita ma non finita.