Amici, Rudy Zerbi scrive un post al veleno che fa discutere: “L’unico talent che ha una … “

E’ andata in onda da pochi giorni, su Canale 5, la finale di Amici di Maria De Filippi. Ed ecco che nelle scorse ore uno dei protagonisti del noto talent show, ovvero Rudy Zerbi, ha condiviso un post sui social scrivendo delle parole che a molti sono sembrate una chiara frecciatina anche se non si è ben capito a chi potesse essere rivolta.

Il post social di Rudy Zerbi fa discutere

Rudy Zerbi può essere considerato uno dei protagonisti assoluti di Amici. Il celebre professore, presente nel talent come insegnante di canto ormai da molti anni, a pochi giorni di distanza dalla messa in onda della finale ha affidato ai social il suo pensiero difendendo in ogni modo il programma di cui fa parte. Il suo post social però nelle ultime ore sta facendo tanto discutere, e questo perchè proprio le parole da lui scritte sono sembrate a molti una dura frecciatina.

Le parole di Rudy Zerbi sui social

“L’unico talent che ha una scuola… e a fine anno i risultati si vedono” queste nello specifico le parole scritte da Rudy Zerbi che ha poi proseguito “Complimenti a tutti quelli che hanno lavorato davanti e dietro le quinte!”. Un semplice pensiero che però non è passato inosservato e che a molti è sembrato un modo per poter lanciare una frecciatina. Ma, a chi? In realtà il professore di canto non ha fatto alcun nome e nelle sue parole non è neanche presente un particolare e specifico riferimento. Allo stesso tempo è comunque opportuno precisare che queste sue parole potrebbero essere state semplicemente scritte per evidenziare quanto Amici sia davvero speciale.

Rudy Zebi sui social insieme agli allievi della finale

Il professore di canto, che ha condiviso l’esperienza del serale al fianco della maestra Alessandra Celentano, ha poi condiviso su Instagram una serie di fotografie in compagnia degli allievi arrivati proprio in finale. E negli scatti in questione erano presenti gli allievi che hanno fatto parte della sua squadra ma non solo. Anche quelli che facevano parte della squadra avversaria. Quello che adesso in molti si stanno domandando è se Rudy Zerbi sarà presente nel corso della prossima edizione di Amici oppure no. Negli ultimi mesi si è infatti parlato molto spesso di un suo presunto abbandono, ma al momento si tratterebbe di semplici indiscrezioni e di nulla di vero o confermato.