Luca Argentero e Cristina Marino postano foto con Nina Speranza, e il web esplode di like

Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano il compleanno della loro figlioletta Nina Speranza che ha compiuto 2 anni. La piccolina è venuta al mondo nel 2020, in piena pandemia ed è stata per mamma e papà una grandissima gioia. Luca e Cristina, come ogni genitore, hanno dedicato gran parte del tempo alla loro piccolina da quando è venuta al mondo. Hanno organizzato per l’occasione una bellissima festa ed hanno pubblicato sui social delle foto davvero meravigliose.



Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano il compleanno della figlia Nina Speranza



In questi due anni, Luca Argentero e la moglie Cristina Marino hanno condiviso diversi scatti con protagonista la piccola Nina Speranza, ma non hanno mai mostrato il suo viso. Si tratta di una scelta ben precisa quella presa da entrambi, che dopo aver visto la cattiveria di certa gente nei confronti soprattutto dei bambini, hanno deciso di non mostrare, almeno per il momento, il volto della figlia. Luca in occasione del compleanno della bambina, ha condiviso sul suo profilo social delle foto, ripercorrendo questi due anni della bambina.



Il post dell’attore e la dedica di Cristina al marito e alla figlia

Nella didascalia si legge “0-1-2”. Una di queste foto è in bianco e nero e si vede la manina di Nona Speranza, appena nata circondata dai suoi genitori. Un’altra foto è quella di Nina Speranza con un palloncino e la terza invece ha sempre come protagonista la bambina all’interno di una fattoria. Cristina oltre a dedicare il post alla figlia, ha voluto anche fare una dedica al marito. “Ho baciato te ed è nata lei“, questo quanto si legge nella didascalia della foto che mostra tra l’altro un primo piano dell’attore. “Che regalo incredibile che sei Nina. Auguri ciotti del mio cuore”, queste poi le parole dedicate alla sua bambina.



Luca pronto a lasciare le scene?

In questi giorni Luca Argentero è stato al centro del gossip per un’intervista rilasciata dove pare abbia fatto intendere di voler allontanarsi dalle scene. Dopo il grande successo ottenuto con Doc-Nelle tue mani e Le fate ignoranti, pare che Luca abbia preso una decisione, ovvero allontanarsi per un pò dalle scene e dedicarsi alla sua famiglia. Alla domanda, se si ritirerebbe dalle scene, Luca avrebbe detto ” Sì, “ma non lasciarle per il gusto di fare un’uscita eclatante ma per recuperare un ritmo di vita che dopo vent’anni, è stato un ritmo forsennato, mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più”.

…