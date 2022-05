La vita in diretta, Alberto Matano diretto su Amici di Maria De Filippi: “Si vede che …”

Alberto Matano è il conduttore de La vita in diretta, il programma di Rai 1 che sembra abbia conquistato il pubblico italiano. In questi anni, il conduttore sembra aver registrato sempre ottimi ascolti, grazie anche alla professionalità di Matano. Ebbene, sembra proprioche nel corso della puntata di ieri, venerdì 20 maggio 2022, il conduttore si sia lasciato andare ad una gag, citando Amici di Maria De Filippi. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Matano?



Alberto Matano, simpatico siparietto a La vita in diretta

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di ieri venerdì 20 maggio 2022 de La vita in diretta, sembra che il conduttore abbia ospitato in studio diversi ospiti tra cui anche Albano Carrisi che tra l’altro ha compiuto ben 79 anni. Ovviamente, visto la ricorrenza, in studio tutti hanno voluto fare gli auguri al cantante di Cellino San Marco, uno tra tutti Anna Pettinelli e Stefania Orlando. Le donne hanno voluto omaggiare Albano cantando “Happy birthday”.



Il conduttore parlando con la Pettinelli cita Amici di Maria De Filippi

Il conduttore ad un certo punto, rivolgendosi alla Pettinelli avrebbe risposto dicendo “Si vede che fai Amici”. Dopo queste parole, sembra che sia Anna che tutti gli altri ospiti siano scoppiati a ridere e la stessa Pettinelli avrebbe risposto dicendo “Mi hanno contagiata ecco perchè canto”. Sarebbe anche intervenuta Stefania, la quale scherzando avrebbe detto “L’anno prossimo parteciperà come concorrente”. Il conduttore avrebbe fatto i suoi complimenti alla Pettinelli, dicendole di essere particolarmente intonata. Sul finire della puntata, poi il conduttore avrebbe anche fatto una battuta sottolineando quanto ultimamente gli ascolti della trasmissione siano stati molto alti e che sicuramente la trasmissione sta dando tanto filo da torcere alla concorrenza. Nel fare ciò, sembra che il conduttore stesse scherzando con il cantante di Cellino San Marco dicendo “Quei pochi, pochissimi che ci seguono”.



L’appello di Matano ai suoi telespettatori

Parlando proprio di numeri, sembra che negli ultimi giorni lo share sia salito davvero tanto in alto, superando quota 20-21%.Sul finire della trasmissione, poi, sembra che il conduttore abbia voluto fare un appello ai suoi telespettatori a favore dell’Istituto Pasteur che per chi non lo sapesse da anni è impegnata nella lotta contro le malattie infettive e tumori. “Come vi dico sempre, un piccolo gesto può fare tanto per chi è meno fortunato di noi”. Queste le parole di Matano.