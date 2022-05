Nicola Savino senza mezzi termini: “Ilary Blasi e Alvin si detestano”

Ieri è andata in onda un’altra puntata de L’Isola dei famosi e sembra che non siano mancati i colpi di scena. Oltre agli scontri accesi tra naufraghi e tra opinionisti e concorrenti, sembra che non siano neppure mancati alcuni battibecchi, seppur ironici e divertenti tra Ilary Blasi e Alvin, l’inviato in Honduras. Ma che cosa è accaduto tra i due?



Isola dei famosi 2022, l’avvertimento di Ilary Blasi al suo inviato

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi, andata in onda ieri venerdì 20 maggio 2022, sembra proprio che sia accaduto praticamente di tutto. Ad un certo punto, infatti, ci sarebbero stati dei botta e risposta piuttosto divertenti tra la conduttrice ed il suo inviato, Alvin. E’ stata la conduttrice che ha iniziato a scherzare con lui, avvisandolo di stare attento, perchè alla finale mancano solo sette puntate.



L’intervento di Nicola Savino sul rapporto tra Alvin e la conduttrice

A quel punto, sarebbe intervenuto Nicola Savino, il quale sempre con la sua solita ironia avrebbe detto “La conduttrice e l’inviato che si detestano! Una guerra senza esclusione di colpi”. Quest’anno sembra che la scelta degli opinionisti sia stata davvero azzeccata. Savino e Luxuria sono stati particolarmente bravi nel loro ruolo, perchè hanno saputo dare delle opinioni oggettive, usando sempre le giuste parole. Sono anche intervenuti con ironia quando c’è stato il momento di farlo. Insomma, i telespettatori pare che abbiano tanto apprezzato entrambi in questa veste di opinionisti.



Ilary Blasi e Alvin ai ferri corti?

Riguardo la conduttrice e l’inviato, sappiamo che proprio in quest’ultimo periodo si sono rincorse delle voci riguardo il loro rapporto che non sarebbe più idilliaco come un tempo. Sembra che però Ilary non stia facendo nulla per smentire queste voci, ma con i suoi comportamenti starebbe alimentando queste indiscrezioni. “Stai attento, Alvin, che mancano ancora sette puntate”. Queste le parole della Blasi che pare si riferisse al fatto che purtroppo settimana dopo settimana, sono sempre di più i naufraghi che finiscono in infermeria. Infatti a finirci per primo è stato Roger, poi è stata la volta di Nicolas ed infine di Nick. Roger è tornato in gara senza aver avuto dei problemi particolari, poi è stata la volta di Nicolas ed infine di Nick Luciani. Quest’ultimo sarebbe ancora in infermeria perchè un pezzo di corallo che gli ha causato una ferita al piede, gli ha causato una piccola infezione ma fortunatamente niente di grave.