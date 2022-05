Isola dei famosi, Vladimir Luxuria una furia contro Lory De Santo: “Questo non te lo perdono …”

Ieri sera, venerdì 20 maggio 2022 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi e come sempre non sono mancati i colpi di scena. Ad un certo punto della serata, sembra che ci sia stato uno scontro piuttosto acceso tra Lory Del Santo e Vladimir Luxuria. Ma per quale motivo? Pare che la nota opinionista si sia infuriata dopo che Lory ha pronunciato delle parole su Nicolas Vaporidis, finito in infermeria. Ma cerchiamo di capire meglio che cosa è accaduto.

Isola dei famosi 2022, Lory Del Santo scatena la furia di Vladimir Luxuria

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi pare che ci sia stato uno scontro piuttosto acceso tra Vladimir Luxuria e Lory Del Santo. Quest’ultima pare che abbia pronunciato delle parole su Nicolas Vaporidis durante la sua assenza a Playa Rinnovada. L’attore pare che non fosse presente perchè finito in infermeria.



Lo sfogo dell’opinionista, le parole su Lory Del Santo

A quel punto, Luxuria sarebbe andata su tutte le furie e avrebbe attaccato la naufraga in modo anche piuttosto duro. “Non voglio entrare in merito alle dinamiche, non si può gioire dell’assenza di una persona perchè è andato in infermeria, mi dispiace questo non te lo perdono”. La naufraga, però, dopo essere stata attaccata da Luxuria sembra che abbia cercato di giustificarsi, sostenendo che non era proprio come la showgirl volesse fare intendere.“ Questo non è vero, non lo penserei mai, ho detto mi dispiace che si sia fatto male, però per due giorni non mi sentirò colpita alle spalle, è stato tre giorni credo, ti pare una come me che dice una cosa che non è vera”.



E’ scontro anche tra Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis

I due naufraghi, che in qualche modo sono stati i protagonisti di questa edizione del reality, sembra che anche nel corso della puntata di ieri, siano riusciti a catturare l’attenzione del pubblico.“Ha iniziato subito una guerra nei miei confronti sotterranea, sei polemico, attaccarmi lo rende forte e gli permette di andare in video”. Queste le parole pronunciate da Lory, la quale sembra abbia tentato di spiegare per quale ragione non riesce proprio a farsi andare a genio l’attore. “Come ho già detto era il mio favorito mi ha sempre guardato di traverso, mi attacca mentre sto parlando, i suoi attacchi quando non sono veri mi danno fastidio, trama qualcosa sotto, parla sempre male di me ad Edoardo e Guendalina”. L’attore ovviamente non è stato a guardare ma ha voluto rispondere alle parole della showgirl.“Non la sopporto la continuo a trovare finta, parla all’orecchio delle persone, non ti lascia finire di parlare, porto rispetto perchè è una signora, la trovo artefatta, ogni cosa che fa non fa altro che sottolinearla, il tuo atteggiamento è finto“. Ecco le parole di Vaporidis alle quali sono seguite quelle di Lory. “La deve smettere di dire falsità, arrenditi, ti sto antipatica, abbiamo entrambi il diritto di dirlo, mi sta simpatico, quando non dice la verità non lo sopporto, basta mi hai stufato”.

