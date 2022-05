La vita in diretta, Alberto Matano chiede ad Albano: “Come va l’amore? La risposta di Albano spiazza tutti …”

Albano Carrisi è stato ospite nella giornata di ieri, venerdì 20 maggio 2022 nel programma La vita in diretta, condotto da Alberto Matano. Pare che il cantante di Cellino San Marco sia intervenuto nel programma proprio in un’occasione speciale, ovvero il suo 79esimo compleanno. Ebbene, Albano sembra che nel corso della chiacchierata con Matano abbia affrontato diversi temi e ad un certo punto di sarebbe lasciato andare ad una confessione davvero sconcertante. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Albano Carrisi a La vita in diretta ospite speciale in occasione del 79esimo compleanno

Nella giornata di ieri, venerdì 20 maggio 2022 Albano Carrisi è stato ospite nel programma di Alberto Matano, in occasione del 79esimo compleanno. Il cantante pare che abbia risposto a diverse domande poste dal conduttore, il quale ad un certo punto sembra gli abbia chiesto “Come va l’amore?”. Il cantante sarebbe rimasto in silenzio per alcuni secondi, poi avrebbe risposto “Sono innamorato da quando sono nato. Amo una meravigliosa donna chiamata vita”. Queste le parole di Albano.



Matano gli chiede “Come va l’amore?”, il cantante di Cellino risponde in modo sorprendente

Il cantante avrebbe ancora aggiunto “Sono 79 anni che faccio l’amore con la vita. Fare l’amore da 79 anni con la vita non è una cosa da poco”, avrebbe ancora aggiunto il cantante di Cellino San Marco. Alberto a quel punto avrebbe fatto gli auguri ad Albano dicendo “Quello che fai oggi è un compleanno tondo… meno uno”. Matano a quel punto gli avrebbe anche indicato delle persone che si trovavano dietro le quinte e che lui conosce e che gli vogliono bene.



Gli auguri speciali di Alberto Matano e degli ospiti in studio

“Ti vogliono bene, sono persone che tu conosci”. Questo quanto dichiarato ancora dal conduttore de La vita in diretta, il quale ha aggiunto “Prima di salutarti vorrei ringraziarti per essere stato qui oggi. Abbiamo provato a festeggiarti come meglio abbiamo potuto e tu lo sai che ti vogliamo tutti molto bene”. A quel punto Albano avrebbe risposto dicendo “Anch’io vi voglio bene, si vede o no?”. Gli ospiti in studio, tra cui Stefania Orlando e Anna Pettinelli hanno cantato ad Albano la canzone “Happy Birthday”.

