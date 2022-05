The Band, Gianna Nannini in diretta fa un’accusa durissima: “Anche questo talent …”, Carlo Conti in grande imbarazzo

E’ andata in onda nella serata di venerdì 20 maggio 2022 l’ultima puntata di ‘The Band’ ovvero il talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. E proprio nel corso di tale appuntamento la celebre artista Gianna Nannini, presente nella trasmissione come giudice, ha espresso il suo personale pensiero sui talent lasciando senza parole moltissime persone.

Il commento di Gianna Nannini sui talent show

Gianna Nannini nel corso delle settimane trascorse a The Band come giudice non ha mai avuto il timore di esprimere il suo pensiero, e lo stesso ha fatto nel corso della puntata finale andata in onda lo scorso venerdì. La celebre artista infatti nel commentare l’esibizione del gruppo seguito da Federico Zampaglione ovvero JF Band, ha espresso un commento che non è passato inosservato. La band in questione si è nello specifico esibita con il brano ‘Due Destini’ e proprio poco dopo l’esibizione la Nannini è intervenuta esprimendo il suo pensiero sul format del programma ma anche, in generale, sui talent che si preoccupano di trovare appunto dei nuovi talenti.

Le parole dell’artista

“Mi sembra che il destino di questo programma e delle band sia quello di fare delle cover e questo impedisce di capire la personalità della band, come tutti i ca**o di talent anche questo ha tale problema. Come si fa a crescere, maremma?”. Sono state queste nello specifico le parole espresse da Gianna Nannini che a molti sono sembrate una vera e propria critica a tutti i talent show compreso The Band di cui ha fatto parte come giudice. Secondo la celebre cantautrice quindi il fatto che nei talent show gli artisti si esibiscono non con dei propri inediti ma portando delle cover impedisce loro di farsi conoscere davvero.

La reazione di Carlo Conti

Le parole espresse da Gianna Nannini non sono quindi passate inosservate né al pubblico a casa ma nemmeno ai presenti in studio. Ma, come ha reagito Carlo Conti? Inevitabili alcuni momenti di imbarazzo a seguito dei quali però il celebre conduttore ha subito replicato alle parole dell’artista. Carlo Conti, che per quattro settimane ha intrattenuto i telespettatori con questo nuovo programma ottenendo un vasto successo, ha infatti colto l’occasione per sottolineare che ad ogni band era stata offerta la possibilità di portare sul palco un proprio brano. E quindi non una cover ma un vero e proprio inedito. In questo modo è quindi riuscito a spegnere subito la polemica.