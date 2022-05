Isola, Nicolas Vaporidis una furia contro Lory Del Santo: ” finta, bugiarda …”

All’Isola dei Famosi gli scontri tra i naufraghi sono praticamente all’ordine del giorno. Ed infatti così come sono solite nascere storie d’amore e grandi amicizie ecco che allo stesso tempo molto spesso nascono anche delle antipatie. E’ questo il caso di Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis che in diverse occasioni sono stati protagonisti di scontri e discussioni. Proprio di recente i due sono tornati a rivolgersi delle pesanti accuse. Ma esattamente cosa si sono detti? Facciamo un po’ di chiarezza.

Discussioni e scontri all’Isola dei Famosi tra Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis

All’Isola dei Famosi, così come all’interno di qualsiasi altro reality show, sono solite nascere delle belle amicizie oppure degli amori ma anche particolari antipatie. Nel corso dell’edizione in corso ad esempio non sono mancati gli scontri tra alcuni naufraghi, e nello specifico a non andare particolarmente d’accordo sono Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis. I due si sono resi più volte protagonisti di discussioni e proprio di recente Vaporidis ha rivolto delle pesanti accuse alla naufraga Lory Del Santo che a sua volta si è espressa nei confronti dell’attore utilizzando delle parole poco carine.

Le parole di Nicolas Vaporidis su Lory Del Santo

Nello specifico il celebre attore di Notte prima degli esami si è espresso nei confronti dell’attrice affermando “Lory Del Santo a me non piace per nulla. Non la trovo una persona sincera ed onesta. Anzi credo sia molto falsa e non credo in niente di quello che fa“. Ma non solo, nel corso dell’ultima puntata del reality show andata in onda lo scorso venerdì i due sono tornati a discutere e l’attore ha continuato ad esprimere il suo parere sulla naufraga rivelando di non sopportarla e di trovarla finta e bugiarda. Vaporidis ha poi continuato affermando “Lei parla all’orecchio delle persone, è autocelebrativa, non ti lascia finire di parlare è teatrale. Porto rispetto perché è una signora. In tutta franchezza io fuori non la frequenterei mai ne sono certo. Ogni cosa che fa la sottolinea ed è alla costante ricerca di attenzioni. Poi bisbiglia male di tutti, vedo della malignità in questo. Lory Del Santo continua a non starmi simpatica. Questa donna per ma è finta e no, non la sopporto lo posso anche ripetere“.

Lory Del Santo contro l’attore

Da parte sua anche Lory Del Santo si è espressa negativamente su Nicolas Vaporidis non facendo mistero di quello che è il suo pensiero sull’ attore. Nello specifico la naufraga ha definito il collega furbo affermando che è solito attaccarla per poter andare in video. Lory Del Santo ha poi proseguito utilizzando delle parole poco carine e nello specifico precisando “Quando c’è lui è come avere un gufo sulle spalle. Lui è sempre pronto a lanciarmi frecce avvelenate. Per me è come il gobbo di Notre Dame. Mi guarda sempre male e di traverso, poi mi attacca per ogni cosa e lo fa inutilmente. I suoi attacchi mi danno fastidio, trama qualcosa sotto e parla sempre male di me con tutti”.L’attrice ha inoltre espresso il suo parere sull’amicizia che lega Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Secondo Lory Del Santo infatti Vaporidis non è un vero amico del fratello di Guendalina in quanto se realmente lo fosse stato non avrebbe giudicato in modo abbastanza brutale Mercedesz Henger. Lory Del Santo ha poi concluso “È uno geloso, che rosica perché da quando Edoardo ha conosciuto Mercedesz era contento, rideva, era cambiato. La sua è gelosia e paura di perdere il monopolio su una persona che gli serve”.