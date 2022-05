Domenica In, Luigi Strangis ospite di Mara Venier, il web si rivolta contro la conduttrice …

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova ed incredibile puntata di Domenica In è andata in onda nella giornata di ieri, domenica 22 maggio 2022. Tra i vari ospiti in studio anche il vincitore di Amici 21 ovvero il giovane cantante Luigi Strangis a proposito del quale si sta tanto parlando nelle ultime ore. A proposito del suo intervento nel celebre programma di Rai 1 è nata infatti una grossa polemica, ma per quale motivo?

Luigi Strangis ospite di Mara Venier a Domenica In

Tutti conoscono Luigi Strangis ovvero il giovane cantante che da pochi giorni ha vinto il noto talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Il giovane artista proprio ieri è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, ma questa sua ospitata ha fatto tanto discutere. Come mai? In realtà sono stati diversi i motivi per i quali è successivamente nata una grossa polemica. Prima di tutto a non essere piaciuto ai telespettatori è stata la scelta della conduttrice di riservare l’intervista al vincitore di Amici alla fine della trasmissione. E poi ancora a non essere piaciuto è stato anche il contenuto dell’intervista.

La polemica nata dopo l’intervista al vincitore di Amici

Coloro che attendevano con ansia l’intervista di Luigi Strangis a Domenica In sono rimasti delusi dal contenuto dell’intervista in questione. Infatti secondo i fan del giovane cantante si è trattato di un’intervista poco profonda nel corso della quale non è stato fatto alcun riferimento alla storia d’amore nata all’interno del talent con la ballerina Carola. Semplicemente si è dato spazio alla promozione dell’Ep uscito da poco e poi ancora si è dato spazio anche all’esibizione del brano

Tienimi stanotte. Molti sono stati inoltre gli utenti che hanno criticato la Venier per aver promosso un programma della concorrenza ovvero Amici in onda proprio su Canale 5.

La grande amicizia tra Mara Venier e Maria De Filippi

In realtà però la scelta di Mara Venier di accogliere nel suo studio televisivo il vincitore di Amici, così come fatto lo scorso anno con la ballerina Giulia Stabile, potrebbe essere un gesto di affetto e gratitudine nei confronti non di una semplice collega ma di una vera e propria amica ovvero Maria De Filippi. Ma, come risponderà la presentatrice di Domenica In alle polemiche che l’hanno coinvolta? Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime ore. Al momento infatti Mara Venier non sembrerebbe avere ancora risposto ma potrebbe farlo a breve.

