Fedez e J-Ax fanno pace dopo 4 anni: “Ci vuole coraggio …”

Già nei giorni scorsi si era parlato di un riavvicinamento tra il rapper Fedez e il collega J-Ax. Ed ecco che quelle che fino a ieri erano semplici supposizioni si sono trasformate in realtà. Nella mattina di ieri infatti i due celebri artisti hanno condiviso su Instagram delle fotografie insieme rivelando di essere pronti a rendere noto un nuovo progetto. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Pace fatta tra Fedez e J-Ax dopo 4 anni di allontanamento

Sono trascorsi 4 anni circa da quando Fedez e J-Ax hanno interrotto ogni rapporto. Ed ecco che dopo tutto questo tempo i due sono tornati ad abbracciarsi e hanno scelto di condividere questa splendida notizia con i followers sui social. Proprio nella mattina di ieri hanno condiviso un lungo post sui social arricchito da una serie di bellissime fotografie in cui i due artisti si mostrano vicini e felici di essersi ritrovati.

Il post social condiviso dai due artisti

J-Ax e Fedez hanno superato ogni incomprensione e sono tornati ad abbracciarsi e a volersi bene proprio come quattro anni fa. I due artisti hanno condiviso un lungo post sui social per informare i fan di questo nuovo inizio, e per farlo hanno utilizzato delle bellissime parole accompagnate da bellissime fotografie. “Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio”. Sono state queste nello specifico le parole con cui i due celebri artisti hanno iniziato il lungo post nel quale hanno poi affermato “In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena”.

Il nuovo progetto

E’ in arrivo una nuova canzone e una nuova hit estiva da cantare e da ballare? In realtà stando a quanto rivelato dai due artisti la risposta è no. Nessuna nuova canzone insieme ma un nuovo progetto al quale stanno collaborando e collaboreranno. Un regalo alla città di Milano alla quale entrambi sono molto legati. I due quindi hanno deciso di impegnarsi insieme nel sociale e proprio i dettagli di tale progetto verranno svelati nella giornata di oggi. Per scoprire di cosa si tratta bisognerà quindi attendere le prossime ore.