Mara  Venier nella bufera, l’attacco è durissimo: “Clown, falsa …”

Sono trascorse diverse settimane da quando ha avuto inizio la polemica che ha coinvolto la conduttrice di Domenica In Mara Venier e l’ex gieffino Manuel Bortuzzo. Nonostante ciò però se ne continua a parlare, anzi è possibile dire che tale polemica non sembra essere destinata a placarsi. Nello specifico a scagliarsi contro la conduttrice nelle ultime ore sono stati proprio i fan di Bortuzzo, ma per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Mara Venier al centro di una grossa polemica

Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda nella giornata di ieri, domenica 22 maggio 2022. E proprio in seguito alla messa in onda di tale puntata la conduttrice Mara Venier è finita al centro di una grossa polemica in quanto accusata di trattare diversamente i suoi ospiti. Tutto ha avuto luogo in seguito all’invito da parte di zia Mara al vincitore di Amici 21 ovvero Luigi Strangis. Il giovane cantante però nella giornata precedente, e quindi lo scorso sabato 21 maggio, è stato ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. E’ quindi accaduta la stessa cosa che alcune settimane fa era accaduta con Manuel Bortuzzo al quale poi Mara Venier ha deciso di cancellare l’intervista nel suo programma.

La polemica per il caso Manuel Bortuzzo

Nello specifico il giovane nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello vip 6 avrebbe dovuto rilasciare un’intervista a Mara Venier nel suo programma per promuovere il film Rinascere che racconta la sua vita e che è stato mandato in onda proprio su Rai 1 alcune settimane fa. Il giorno precedente però Manuel è stato ospite di Verissimo e nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin ha parlato della fine della sua storia d’amore con Lulù Selassié. Quanto accaduto non è piaciuto alla Venier che ha quindi deciso di cancellare l’intervista prevista per Manuel. Nelle ultime ore però molti fan di Bortuzzo si stanno ponendo delle domande, e nello specifico si stanno domandando come mai lo stesso trattamento non è stato riservato anche al vincitore di Amici 21.

I fan di Manuel Bortuzzo contro Mara Venier

“Bortuzzo non lo ha voluto perché il giorno prima era dalla Toffanin, però dopo ospita il vincitore di Amici che ieri era da Silvia. Clown, falsa”, questo ad esempio il commento di un utente su Twitter. Altri invece hanno ricordato il grande rapporto di amicizia che lega proprio Mara Venier alla collega a Maria De Filippi.