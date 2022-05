Massimo Giletti nella bufera, l’ex Alessandra Moretti “Lo denuncio …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera il noto conduttore televisivo Massimo Giletti le cui parole hanno particolarmente infastidito l’ex fidanzata Alessandra Moretti. Quest’ultima ha infatti dichiarato di voler denunciare l’ex compagno per le dichiarazioni rilasciate. Ma esattamente, quali sono state le parole espresse da Giletti?

Le parole di Massimo Giletti sull’ex fidanzata Alessandra Moretti

Massimo Giletti è uno dei conduttori più conosciuti ed apprezzati della televisione italiana. E di recente ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha parlato della sua vita in generale. E quindi della sua vita lavorativa ma anche privata. A colpire in particolar modo sono state le parole espresse su Alessandra Moretti ovvero la nota Europarlamentare per il Partito Democratico con la quale in passato è stato fidanzato. “Se sono rimasto in contatto con tutte le mie ex? Sì. La soddisfazione più grande è quando mi dicono che forse ero meglio del marito attuale”. Sono state queste nello specifico le parole espresse da Massimo Giletti sulle sue ex fidanzate mentre invece alla domanda rivolta dal giornalista in modo specifico su Alessandra Moretti ecco che il conduttore ha così risposto ” E’ ancora innamorata di me, forse in parte anche io”.

La rivelazione del conduttore sulla fine della storia con l’Europarlamentare

Massimo Giletti sempre nel corso della stessa intervista ha poi proseguito rivelando “Finì? Per lei provo un sentimento di affetto che mi lega molto. È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola. Non ho mai avuto una famiglia da Mulino Bianco: quando vedevo i suoi genitori che si amavano ero toccato. So che non ci perderemo mai”.

La rabbia di Alessandra Moretti

Le parole espresse da Massimo Giletti non sono per nulla piaciute ad Alessandra Moretti che non è rimasta in silenzio ma al contrario ha spedito allo stesso giornale una lettera tramite la quale ha comunicato la sua intenzione di denunciare l’ex compagno. “Esistono molti modi di fare violenza a una donna”, sono state queste nello specifico le parole con cui la Moretti ha iniziato la sua lunga lettera. L’Europarlamentare ha proseguito sottolineando che non esiste solamente la violenza fisica che deve portare le donne alla denuncia ma esistono anche delle violenze definite dalla stessa “subdole, manipolatorie“. Violenze che “sanno di gogna, che tentano di screditare o infangare il nome di una donna, tanto per cominciare facendo il suo nome, esponendolo in pubblico, tentando di isolare quel nome con le bugie, mettendo in piazza le sue vicende personali”. L’europarlamentare ha proseguito “Puntare il dito contro una donna per accendere un faro su di lei, sulla sua vita privata e famigliare, senza alcun rispetto dei sentimenti e delle sensibilità delle persone coinvolte, come ha fatto Massimo Giletti con la sottoscritta, è una forma di violenza intollerabile” .

Alessandra Moretti contro Massimo Giletti

Alessandra Moretti ha quindi voluto sottolineare che i suoi figli hanno sempre avuto sia un padre sia una madre su cui poter contare e che si sono presi cura di loro insieme. E ha poi voluto sottolineare “Denuncerò come faccio ogni volta che ho subito insulti e violenze”. In questo caso però ha scelto di farlo per tutelare i figli. La lettera di Alessandra Moretti si è poi conclusa con un appello rivolto in generale a tutte le donne alle quali ha chiesto di fare sempre ciò che vogliono e di sentirsi sempre libere.