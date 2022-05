Domenica In, Mara Venier ospita Gianluca Vacchi e fa subito una gaffe …

0 SHARES Condividi Tweet

Così come ogni domenica ecco che anche ieri è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Domenica In ovvero il celebre programma della domenica condotto da Mara Venier. Grande ospite della puntata è stato il noto influencer Gianluca Vacchi al quale la conduttrice si è rivolta rendendosi protagonista di una simpaticissima gaffe. Ma esattamente che cosa è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Gianluca Vacchi ospite di Mara Venier a Domenica In

Tutti conoscono Gianluca Vacchi ovvero il celebre influencer particolarmente noto al pubblico social per i suoi fantastici balletti. L’influencer è anche il protagonista di un documentario che tra non molto verrà pubblicato su Prime Video. Nel corso della giornata di ieri, domenica 22 maggio 2022, Gianluca Vacchi è stato ospite di Mara Venier nel programma Domenica In. E proprio il suo ingresso in studio è stato davvero molto particolare. L’influencer infatti ha fatto ingresso in studio ballando e avvicinandosi alla conduttrice le ha consegnato una bellissima rosa. È stato a questo punto che Mara Venier si è resa protagonista di una gaffe di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore.

La gaffe della conduttrice e la risposta del celebre influencer

Dopo aver ricevuto la rosa la conduttrice si è rivolta all’influencer affermando “Come lo fai tu, nessuno. Il balletto, intendo!”. Ovviamente tutti sono scoppiati a ridere e lo stesso Gianluca Vacchi ha simpaticamente risposto “Sì, anche perché del resto mi sono già dimenticato”. Poco prima di far entrare in studio il primo ospite Mara Venier ha comunque voluto rivolgersi ai telespettatori per ringraziarli degli ottimi risultati ottenuti. Sono infatti milioni i telespettatori che ogni settimana seguono con molta attenzione ed interesse la trasmissione condotta da Mara Venier. E anche se manca davvero molto poco alla fine di questa edizione ecco che la trasmissione continua a registrare ottimi risultati.

Tanti importanti ospiti per Mara Venier a Domenica In

Oltre che Gianluca Vacchi, che ha tanto commosso i telespettatori nel momento in cui ha parlato della campagna Sharon e della sua piccola Blu Jerusalema, ecco che sono stati davvero tanti gli ospiti protagonisti della puntata di Domenica In andata in onda ieri. Tra questi è possibile menzionare Federica Pellegrini, I Ricchi e Poveri. Ma non solo, in collegamento video è stato presente anche il celebre artista Mika, ovvero colui che insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan ha condotto l’Eurovision Song Contest 2022