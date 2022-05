Domenica In, Mara Venier con gli occhi pieni di lacrime e il pubblico reagisce

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier è una grandissima artista, una grande conduttrice la quale ha sicuramente avuto modo in tutti questi anni di collezionare tanti premi e ottenere riconoscimenti davvero molto importanti. Da diversi anni ormai si conferma la regina indiscussa della domenica italiana. E’ alla conduzione di Domenica in, la trasmissione più importante di casa Rai della domenica pomeriggio e che va in onda da tantissimi anni.



Mara Venier, il grande successo della conduttrice

Anno dopo anno, Mara o meglio la Zia Mara come ormai siamo tutti abituati a conoscerla, sembra si sia confermata come una delle donne dello spettacolo più apprezzate. A sottolineare questo concetto è stato nelle scorse ore Mika, il cantante nonché conduttore dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest. Pare che Mika fosse in collegamento con Domenica In, quando ha voluto fare i complimenti alla conduttrice, sottolineando quanto quest’ultima sia molto amata.



I complimenti di Mika alla Venier “Quando ci sei tu…”

«Sono sincero Mara, quando ci sei tu è un’altra cosa», questo quanto aggiunto dal cantante. Le parole di Mika hanno fatto tanto commuovere Mara che improvvisamente sembra sia scoppiata a piangere. Mika però non si sarebbe fermato a questo ma avrebbe anche aggiunto dell’altro. “E’ come lo fai, quando ci sei tu è un’altra cosa, dai energia. Sono felice di essere con te e ci sarò ad ottobre in studio”. Queste ancora le parole di Mika che in questo modo si è ancora più conquistato l’affetto del pubblico che non ha potuto che confermare le parole del cantante, lasciandosi andare ad un caloroso applauso.

Standing Ovation in studio a Domenica In, le lacrime di commozione della Venier

Standing ovation sia per le parole di Mika ma soprattutto per Mara Venier. Quest’ultima completamente in una valle di lacrime, sembra abbia voluto ringraziare tutti ma soprattutto il cantante per le bellissime parole. “Grazie davvero, sei carinissimo. Siete fantastici”. Questo ancora quanto ribadito dalla conduttrice che ha continuato la trasmissione con un fazzolettino in mano pronta ad asciugare le lacrime di commozione. Insomma, tutto questo dimostra quello che già sappiamo da tanto tempo, ovvero che Mara Venier è una delle donne del mondo dello spettacolo ad aver avuto la fortuna di entrare nelle grazie di gran parte degli italiani che ogni domenica aprono le porte di casa loro