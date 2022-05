Anna Falchi, frecciata al veleno: “C’è gente che …”

0 SHARES Condividi Tweet

La bellissima Anna Falchi in questi giorni è tornata a parlare e sembra che lo abbia fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Intimità. Pare che nel corso di questa intervista, la showgirl abbia parlato senza alcun freno, raccontando tanto della sua vita privata e non soltanto delle gioie, ma anche dei dolori. Pare che la Falchi abbia anche espresso un suo parere su tutti i colleghi che annualmente scelgono di prendere parte al Grande fratello vip. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?



Anna Falchi, nuova e interessante intervista per la showgirl e conduttrice

Anna Falchi è una nota showgirl, attrice e conduttrice, la quale nel corso di questi anni è riuscita a costruirsi una carriera davvero ricca di grandissimi successi. In diverse occasioni è stata al centro del gossip e sotto i riflettori per lo più per la sua vita privata. Ad ogni modo, in questi giorni Anna ha rilasciato un’intervista al settimanale Intimità, raccontandosi a 360°. Pare che la showgirl abbia raccontato alcune avventure recenti accadute nella sua vita privata.



La frecciatina della Falchi a chi decide di partecipare al Grande fratello La giornalista sembra che le abbia posto, ad un certo punto, una domanda piuttosto curiosa, ovvero le avrebbe domandato che sarebbe capace di vivere un’esperienza come quella vissuta da Samantha Cristoforetti, che come tutti sappiamo ha lasciato tutto ed è partita alla volta dello spazio per una bellissima e avventurosa missione. La risposta della Falchi è stata immediata e pare che abbia lanciato una frecciatina ai colleghi e non, che puntualmente ogni anno decidono di partecipare al Grande fratello.” È talmente straordinario quello che fa e che rimarrà nella storia che penso fosse irrinunciabile. C’è gente che si chiude al Grande Fratello per mesi, senza alcun problema. Quello che fa la Cristoforetti invece è lodevole”. Queste le parole di Anna che nel corso dell’intervista ha anche parlato della figlia Alyssa e di quanto sia difficile il periodo dell’adolescenza.



Le parole della Falchi sulla figlia

“Non la vedo ancora interessata ai ragazzini, ha solo 12 anni, anche se molte alla sua età ci pensano. Io personalmente non sono per i fidanzamenti in culla, preferisco capiti più tardi possibile”. Queste le parole della showgirl e attrice parlando della figlia che oggi ha 12 anni.