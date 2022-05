TvTalk, Mara Venier fa un’incredibile gaffe e poi prova a rimediare, grande imbarazzo in studio … 

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice televisiva, la quale da diversi anni ormai è una delle più importanti di casa Rai. Al timone di Domenica in, Mara Venier sembra abbia trovato il modo, tantissimi anni fa, di entrare nel cuore degli italiani che la seguono sempre con tanto affetto. Ebbene, in tutti questi anni si è rivelata una delle donne più amate del mondo dello spettacolo e non soltanto dai più grandi ma anche dai più piccoli. Nella giornata di sabato, la conduttrice è stata ospite in collegamento a TvTalk e pare che nel corso della chiacchierata abbia fatto una gaffe. Ma cosa è accaduto?



Mara Venier ospite a TvTalk, l’intervista fa il giro del web

Mara Venier nel pomeriggio di sabato 21 maggio 2022 è stata ospite nel salotto di TvTalk dove sembra che abbia rilasciato un’intervista molto interessante. Tra una chiacchiera e l’altra, la conduttrice sembra che sia stata chiamata a rispondere ad una domanda sui Tv Talk Awards. Nello specifico sarebbe stato chiesto alla conduttrice, chi voterebbe come personaggio rivelazione dell’anno, dovendo scegliere tra Drusilla Foer, Maira Chiara Giannetta e Michela Giraud.



“Ma chi è Michela Giraud?”, la domanda inaspettata di Mara Venier e la risposta della comica

Nel dare la sua risposta sembra che la conduttrice però, abbia fatto a sua volta una domanda ovvero “Ma chi è Michela Giraud? Io non la conosco” Chiedo scusa eh! Qua mi dicono che è molto brava ma non so chi sia”. Queste le parole di Mara Venier che ovviamente hanno fatto il giro del web e pare che siano finite per essere ascoltate anche dalla stessa Michela Giraud. Quest’ultima, sembra che abbia realizzato un video su TikTok, rispondendo in modo piuttosto ironico e divertito dicendo “Non preoccupatevi amici di TvTalk, devo dirvi che l’ho presa benissimo”.



Michela Giraud, chi è

E’ una famosa attrice e cabarettista, molto famosa al teatro, in televisione e sul web. Abbiamo avuto modo di conoscerla ed apprezzarla grazie al suo progetto Educazione cinica. E’ la bisnipote di Alfredo Giraud, ovvero Vicepresidente del Savoia a inizio degli anni 20 del secolo scorso. E’ laureata in discipline storico artistiche e poi si è specializzata in storia dell’arte moderna nel 2013. Ha studiato recitazione ed ha conseguito il diploma in questi ultimi anni. L’abbiamo vista in programmi quali Colorado, Comedy Central, Quelli che il calcio e tanti altri.