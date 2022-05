Avanti un altro, Emanuela Folliero risponde in modo duro alla frecciata di Paolo Bonolis

0 SHARES Condividi Tweet

Emanuela Folliero, la nota conduttrice e showgirl italiana, sembra che nelle scorse ore si sia resa protagonista di un qualcosa che ha fatto parecchio parlare. Ospite ad Avanti un altro.. pure di sera, il noto programma di Paolo Bonolis, sembra che la Folliero abbia, ad un certo punto, risposto in modo piuttosto duro al conduttore, lasciando tutti completamente senza parole. Ma cosa è accaduto nello specifico?



Emanuela Folliero ospite ad Avanti un altro… pure di sera

Emanuela Folliero è stata ospite, nella giornata di ieri domenica 22 maggio 2022, ad una puntata speciale del programma di Paolo Bonolis. Stiamo parlando di Avanti un altro.. pure di sera. Nello specifico la conduttrice ha rappresentato la squadra della Natura, che ha sfidato quella dei Campioni, con a capo Filippo Magnini. Ad un certo punto, sembra che il noto conduttore abbia in qualche modo punzecchiato la sua ospite.



La frecciatina velenosa di Paolo Bonolis che lascia tutti senza parole

“La signora Folliero è qui in rappresentanza del mondo della natura. Però, io me lo sono chiesto: perché la Folliero è in rappresentanza del mondo della natura?“. Questo quanto dichiarato ancora dal noto conduttore. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che la Folliero non sia rimasta a guardare e sentire, ma abbia risposto ed anche a tono.



La risposta della Folliero non è tardata ad arrivare

“Intanto tutti dovremmo essere in rappresentanza del mondo della natura, e poi mi avete invitato voi, quindi…”. Queste le parole della Folliero in risposta a Bonolis. La conduttrice, quindi, sembra aver detto di avere un fratello che lavora nella Forestale e poi avrebbe aggiunto di scrivere per un noto giornale di temi riguardanti proprio la natura.



Botta e risposta tra Paolo Bonolis ed Emanuela Folliero

A quel punto, Bonolis avrebbe aggiunto “Lei ha questo contatto stretto con il mondo della natura, è un po’ la Greta Thunberg di Fininvest, di Mediaset”. Anche in questo caso è arrivata la risposta della Folliero che ha detto “Quindi non farmi domande sulla natura perché non so niente”. Questo siparietto tanto divertente e simpatico, ma anche piuttosto ironico sembra che abbia tanto divertito i telespettatori a casa.