Che tempo che fa, Mara Venier parla di Alessia Marcuzzi e fa un annuncio che nessuno si aspettava

E’ da tanti mesi che si parla di un possibile ritorno in televisione di Alessia Marcuzzi. Ebbene, sembra proprio che dopo tante indiscrezioni, adesso sia arrivato proprio il momento. La nota conduttrice romana pare che dopo quasi un anno di assenza dalla televisione italiana, farà finalmente il suo ritorno sul grande schermo. A dare l’annuncio nelle scorse ore, Mara Venier che è stata ospite nel salotto di Che tempo che fa, da Fabio Fazio. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la conduttrice?



Alessia Marcuzzi pronta a fare il suo ritorno in televisione

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nel corso di un’intervista rilasciata nel salotto di Che tempo che fa, da Fabio Fazio, la conduttrice di Domenica In abbia lanciato un vero e proprio scoop. Mara Venier nel salotto di Fabio Fazio, in prima serata su Rai 3, ieri domenica 22 maggio 2022 pare che abbia dato una notizia che ha fatto felici migliaia di telespettatori. Ma quando rivedremo in tv Alessia Marcuzzi?



L’annuncio di Mara Venier a Che tempo che fa da Fabio Fazio

La nota conduttrice romana che per tantissimi anni ha lavorato in Mediaset, la scorsa estate sembra aver annunciato improvvisamente la sua volontà di voler lasciare la tv per dedicarsi alla sua famiglia e ad altri interessi. Pare che non si trattasse di un addio definitivo ed infatti a pochi mesi adesso Alessia sembra abbia annunciato il suo ritorno in tv. La 49enne a quanto pare sarà ospite nello speciale di Domenica In show. Si tratta della puntata speciale del programma Domenica in, nel corso della quale si andranno a festeggiare gli ottimi risultati ottenuti durante questa edizione 2022 del programma che sta per terminare. La puntata andrà in onda venerdì 27 maggio 2022, ovviamente in prima serata su Rai 1.



Alessia Marcuzzi ospite nello speciale di Mara Venier

Così come anticipato da Mara Venier da Fabio Fazio, Alessia Marcuzzi sarà ospite di Mara Venier, concretizzando in questo modo il ritorno in televisione dopo diversi mesi. In questi mesi si è tanto parlato di Alessia Marcuzzi e del suo ritorno in tv e si era detto che potesse essere una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2022. Tra gli altri ospiti dello speciale, sembra che vedremo Gigi D’Alessio, Renzo Arbore, Ornella Vanoni, Luciana Littizzetto, Il Volo e Ferzan Ozpetek.

