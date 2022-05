Maurizio Costanzo diretto su Alessia Marcuzzi: “Di sicuro lei …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ trascorso circa un anno da quando la celebre conduttrice italiana Alessia Marcuzzi tramite una lettera ha annunciato a tutti i suoi fan l’intenzione di lasciare dopo moltissimi anni Mediaset e di volersi prendere una pausa dal mondo della televisione. Una notizia questa che ha gettato parecchie persone nello sconforto, ma ecco che nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni sulla celebre conduttrice. E nello specifico secondo quanto affermato da un famoso conduttore la Marcuzzi potrebbe presto tornare in televisione. Ma, cosa c’è di vero in queste parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Alessia Marcuzzi lontana dalla televisione da un anno

Alessia Marcuzzi può essere considerata una delle conduttrici televisive più apprezzate dai telespettatori di ogni età. Questo perchè oltre ad essere molto bella è anche tanto simpatica, divertente e talentuosa. La sua decisione di allontanarsi dal piccolo schermo ha sorpreso moltissime persone, soprattutto tutti i suoi fan che nel corso dell’ultimo anno hanno sperato diverse volte di vederla tornare a condurre alcuni dei suoi programmi di successo. E nonostante in diverse occasioni si è parlato di un passaggio della conduttrice ad altre reti e nello specifico a Discovery, Sky oppure ancora in RAI, ecco che non si è mai realmente verificato nulla di tutto questo. Alessia Marcuzzi infatti nel corso dell’ultimo anno ha mantenuto la sua decisione di allontanarsi dal mondo della televisione.

Il commento di Maurizio Costanzo

A commentare questa decisione presa dalla conduttrice è stato di recente un noto conduttore televisivo e giornalista italiano ovvero Maurizio Costanzo. Su Nuovo è infatti possibile leggere “Non è uno spreco tenere fuori dai giochi una professionista del suo calibro. Di sicuro lei manca tanto alla Televisione italiana, anche perché è uno dei volti più amati dal pubblico a casa”. Costanzo ha poi proseguito sottolineando “Io spero abbia capito che cosa vuole fare e, soprattutto, le auguro di trovare al più presto chi, in Tv, è in grado di assecondarla. Penso che Mediaset sia il luogo giusto. Capisco però che dopo tanti anni di lavoro in tv abbia pensato di staccare per un po’, è del tutto fisiologico. Alessia ha avuto voglia di cambiare e guardare nuovi orizzonti. Mediaset potrebbe provare a offrirle nuovi programmi”.

Alessia Marcuzzi presto in tv?

Secondo Maurizio Costanzo quindi Mediaset dovrebbe pensare a proporre alla conduttrice dei nuovi programmi televisivi. Ma succederà? La Marcuzzi tornerà presto in televisione oppure continuerà a mantenere le distanze dal piccolo schermo?