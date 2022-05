Amici, Lorella Cuccarini senza freni su Maria De Filippi: “Questa non è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi pochi giorni da quando su Canale 5 è andata in onda la finale di Amici nel corso della quale a trionfare è stato il giovane cantante Luigi Strangis. Ed ecco che proprio a distanza di pochi giorni dalla finale una delle insegnanti della scuola, ovvero Lorella Cuccarini, ha deciso di scrivere una bellissima lettera alla conduttrice del talent e quindi Maria De Filippi. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Lorella Cuccarini scrive una lettera per Maria De Filippi

Lorella Cuccarini è una delle insegnanti più apprezzate della scuola di Amici di cui fa parte da ormai due anni. L’insegnante è molto amata sia dagli alunni sia dai telespettatori, e proprio di recente ha scritto una bellissima lettera per Maria De Filippi per dirle grazie. “Eccoci qui. Maria De Filippi ed io. Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato. Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina”. Queste nello specifico le parole con cui la Cuccarini ha dato inizio alla lunga lettera scritta per la conduttrice di Canale 5. L’insegnante ha poi proseguito precisando che nell’ambiente dello spettacolo trovare delle persone come la De Filippi è davvero molto difficile.

Il pensiero della Cuccarini su Amici

La celebre insegnante di Amici ha poi proseguito esprimendo delle bellissime parole sul talent. E affermando nello specifico “Per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte”. Un bellissimo pensiero quello dell’insegnante sia per la trasmissione di Canale 5 sia per colei che da moltissimi anni con educazione, gentilezza e simpatia è solita intrattenere il pubblico.

Come la De Filippi ha chiesto alla Cuccarini di entrare a far parte del cast del talent

Come Maria De Filippi ha chiesto a Lorella Cuccarini di entrare a far parte del cast di Amici? A raccontarlo è stata proprio la celebre insegnante del talent che ha rivelato di aver avuto modo di incontrare la De Filippi e di aver potuto parlare con lei e raccontarsi. Dopo soli due mesi da tale incontro la conduttrice l’avrebbe poi cercata per proporle di entrare a far parte del cast del noto talent show di Canale 5. Una proposta alla quale la Cuccarini ha risposto di sì spinta dall’entusiasmo di vivere una nuova esperienza e allo stesso tempo poter restituire ai giovani talenti quello che lei stessa ha avuto la fortuna di ricevere dalla vita.