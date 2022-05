Fedez decide di aggiornare i fans sugli ultimi esami clinici che ha fatto e dice: “E’ come se …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi circa due mesi da quando il celebre rapper italiano Fedez ha scoperto di avere un tumore al pancreas a causa del quale si è subito dovuto sottoporre ad un delicato intervento. Ed ecco che a distanza di circa due mesi il rapper è tornato a parlare della sua malattia rivelando alcuni particolari dettagli.

Fedez torna a parlare della malattia

Fedez e J-Ax dopo quattro anni di silenzio hanno fatto pace e sono tornati ad abbracciarsi. Proprio nella giornata di ieri hanno reso noto il progetto Love Mi ovvero il concerto di beneficenza che i due terranno nella città di Milano il prossimo 28 giugno. E nel corso della conferenza stampa lo stesso Fedez è tornato a parlare della malattia a causa della quale si è dovuto sottoporre ad un delicato intervento. Nello specifico Fedez ha rivelato “Il tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs. La fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto culo’…”.

La rivelazione di Fedez: “Non ha preso i linfonodi”

Il marito di Chiara Ferragni ha poi proseguito sottolineando “Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori. Va tutto bene, comunque, sono stati rimossi duodeno, cistifellea e un pezzo di intestino”. L’intervento in questione, al quale il giovane rapper si è dovuto sottoporre, ha avuto luogo a Milano e di preciso presso l’ospedale San Raffaele. Sono stati dei giorni molto duri per l’artista che però ha sempre potuto contare sulla vicinanza e sull’affetto della sua famiglia. Ed in particolar modo sulla vicinanza della moglie Chiara che non l’ha mai lasciato da solo.

Fedez e J-Ax impegnati nel progetto Love Mi

Fedez e J-Ax dopo quattro anni si sono ritrovati e adesso sono pronti a tornare insieme sul palco per dare vita ad uno spettacolo di beneficenza. I due artisti hanno presentato proprio ieri a Milano il progetto ‘Love Mi’. Stiamo esattamente parlando di un concerto gratuito che si svolgerà in Piazza Duomo il prossimo 28 giugno alle 18,00 e che verrà trasmesso su Italia 1. L’obiettivo di tale evento è solo quello di poter raccogliere dei fondi da donare alla Fondazione Together to go. E quindi un evento benefico a proposito del quale proprio Fedez si è espresso affermando “Per il concerto abbiamo attivato un numero verde solidale, e quindi tutte le persone che potranno essere al concerto o fruirlo attraverso la tv, potranno donare 2 euro. Senza Alessandro tutto questo non avrebbe assunto la stessa connotazione”. Ad esibirsi sul palco vi saranno anche altri importanti artisti tra cui Miss Keta, Dargen D’Amico, Tananai, Ariete ecc..