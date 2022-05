Michelle Hunziker, scrive un post per Eros Ramazzotti: “Mi ha fatto innamorare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Per anni hanno fatto sognare milioni di persone con il loro amore ed oggi a distanza di un po’ di tempo dalla loro separazione i rapporti sembrano essere tornati davvero ottimi. Stiamo nello specifico parlando della celebre conduttrice televisiva Michelle Hunziker e dell’ex marito Eros Ramazzotti al quale proprio la conduttrice nelle scorse ore ha dedicato un post sui social per dirgli grazie. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il riavvicinamento tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Sono ormai diversi mesi che Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono riavvicinati. Ed esattamente da quando la celebre showgirl ha annunciato la separazione dall’ormai ex marito Tomaso Trussardi. E se in un primo momento sono stati in tanti a sperare che tale riavvicinamento fosse in realtà un vero e proprio ritorno di fiamma ecco che invece oggi hanno tutti ben capito che in realtà i due ex coniugi sono legati da un semplice ma soprattutto vero rapporto di amicizia.

Michelle Hunziker e il Karate Kyokushinkai

Nel corso degli ultimi mesi la conduttrice Michelle Hunziker si è tanto avvicinata ad una particolare disciplina, ovvero il Karate Kyokushinkai, grazie all’ex marito Eros Ramazzotti. Ed ecco che proprio la scorsa domenica la bellissima Michelle si è sottoposta all’esame di cintura che si è tenuto nella città di Bologna. In seguito a tale esame la conduttrice ha poi condiviso un lungo post sui social tramite il quale ha reso noto il suo stato d’animo e ha rivelato di essere davvero tanto felice.

Il post social della conduttrice

“Rimettersi in gioco, senza indugiare… andando in contro a fatica, studio, dolore e dedizione… per poi vivere emozioni di questa portata… ne vale davvero la pena”, sono state queste nello specifico le parole scritte dalla Hunziker e tramite le quali ha voluto comunicare a tutti i suoi fan di essere davvero tanto felice e soprattutto soddisfatta. Ma non solo questo, la celebre conduttrice ha anche colto l’occasione per fare dei ringraziamenti. E nello specifico ha voluto dire grazie alla federazione italiana A.I.K.K. ma anche a tutti coloro che durante questo particolare percorso le sono stati vicino, compreso l’ex marito Eros Ramazzotti. E proprio a proposito dell’ex marito e padre della sua primogenita Aurora ecco che la bella Michelle ha scritto “Ringrazio Eros Ramazzotti per avermi fatto conoscere la mia Senpai Simona e Senpai Luigi che mi hanno fatto letteralmente innamorare di questa disciplina”.