Amici, Serena Carella pubblica un post sui social e si dimentica di Albe, lui commenta e il web esplode di like

Sono trascorsi davvero pochi giorni da quando su Canale 5 è andata in onda l’attesissima finale di Amici ovvero il noto talent show condotto da Maria De Filippi. Ed ecco che a distanza di qualche giorno dalla finale i ragazzi hanno colto l’occasione per commentare sui social l’esperienza e fare anche dei ringraziamenti. E’ questo il caso della bella ballerina Serena Carella che però nei ringraziamenti sembrerebbe essersi dimenticata di menzionare ‘Albe’. Ma,come mai?

Post di ringraziamento social da parte di Serena Carella

Trascorso qualche giorno dalla finale di Amici, nel corso della quale a trionfare è stato il giovane cantante Luigi Strangis, ecco che la bella ballerina Serena Carella ha colto l’occasione per condividere un post sui social. La ballerina non è riuscita a vincere il talent ma è comunque riuscita ad ottenere una splendida borsa di studio che la porterà direttamente nella bellissima New York pronta a vivere una magica ed indimenticabile esperienza. E tramite un post condiviso sui social ha voluto esternare questa sua felicità e allo stesso tempo ringraziare chi le ha permesso di vivere questo sogno. Ma, come mai ha dimenticato di menzionare il fidanzato Albe conosciuto proprio all’interno del talent? E’ questa la domanda che si sono poste molte persone.

Le parole della ballerina: “Ho iniziato questo percorso…”

“Ho iniziato questo percorso incredula e piena di sogni, e mi ritrovo oggi con una borsa di studio per New York e un bagaglio pieno di esperienze, sorrisi, emozioni”, sono state queste nello specifico le parole con cui la bella Serena ha iniziato il suo lungo post social. La giovane ha poi proseguito ringraziando la conduttrice e il maestro Raimondo Todaro per esserle stati vicini e averle permesso di vivere questa esperienza. Nessuna parola però sul fidanzato Albe conosciuto proprio all’interno del noto talent show.

La risposta del cantante al post della ballerina

Come ha reagito Albe al post scritto dalla fidanzata? Se molti hanno pensato che Albe potesse esserci rimasto male ecco che dovranno ricredersi. Il giovane artista ha infatti commentato il post scritto da Serena con alcuni cuoricini. E poi ancora ha commentato scrivendo “6 bella”. Poche semplici parole che però hanno raccolto moltissimi like. Nessuna tensione quindi tra i due giovani fidanzati che si sono conosciuti e innamorati proprio all’interno del noto talent show di Canale 5.