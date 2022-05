Isola, Carmen Di Pietro non riconosce il fratello e Ilary Blasi …

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi è andata in onda nella serata di ieri, lunedì 23 maggio 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento vi è stato un episodio che ha fatto tanto divertire i telespettatori e che ha visto protagonista la naufraga Carmen Di Pietro. Ma esattamente, cos’è successo?

Carmen Di Pietro diverte i telespettatori dell’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi non mancano mai i momenti di tensione ma nemmeno quelli di svago e divertimento. E proprio uno di questi ha visto protagonista la naufraga Carmen Di Pietro che dopo l’abbandono del gioco da parte del figlio Alessandro ha ricevuto una bella sorpresa direttamente dallo studio. La conduttrice si è infatti rivolta alla Di Pietro annunciandole la presenza di un ospite speciale per lei in studio che le avrebbe parlato per farle gli auguri di compleanno. La persona speciale in questione era proprio il fratello Giuseppe che però la Di Pietro non ha subito riconosciuto.

Carmen Di Pietro non riconosce il fratello Giuseppe

Ilary Blasi contenta di fare una sorpresa alla naufraga ha annunciato la presenza dell’ospite speciale affermando “C’è Giuseppe”. La naufraga però si è rivolta al fratello in modo un po’ freddo affermando “Come stai?”.Domanda alla quale il fratello della Di Pietro ha così risposto “Tantissimi auguri, stiamo tutti bene e facciamo tutti il tifo per te. Arriva fino alla fine, non ti arrendere!”. L’uomo è apparso molto contento di poter parlare con la sorella e non ha perso l’occasione per farle gli auguri di compleanno e per cercare di darle un po’ di carica, soprattutto in quel momento di tristezza causata dalla scelta del figlio Alessandro di lasciare il gioco in Honduras e tornare in Italia. Al contrario dell’uomo ecco che invece Carmen Di Pietro è apparsa a molti non felice di sentire il fratello ma anzi piuttosto fredda nella conversazione. Ma, come mai? In realtà la risposta è molto semplice. La naufraga, semplicemente, non aveva ben capito che a parlare con lei era suo fratello Giuseppe.

La domanda di Carmen Di Pietro che ha spiazzato tutti

La naufraga ad un certo punto ha reso palese il motivo della sua freddezza affermando “Ma Giuseppe chi?”. Una domanda che ha spiazzato tutti. Il fratello è subito scoppiato a ridere e rivolgendosi alla sorella ha affermato “Ma come, tuo fratello!”. Anche la conduttrice e gli opinionisti sono rimasti abbastanza stupiti dalla reazione della naufraga che a sua volta ha provato a giustificarsi precisando “Io lo chiamo Pino”.